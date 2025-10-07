إعلان

موعد ومكان جنازة الدكتور أحمد عمر هاشم


كتب- محمد فتحي:

06:09 ص 07/10/2025

الدكتور أحمد عمر هاشم

رحل عن عالمنا قبل قليل، الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

ونشرت صفحة الدكتور أحمد عمر هاشم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ننعي إلى العالم العربي والاسلامي وأحبائه وتلاميذه وفاة فقيدنا الحبيب الإمام الشريف أ د/ أحمد عمر هاشم، نسأل الله أن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأن يجعل الجنة مثواه وأن يلهمنا وإياكم الصبر والاحتساب".

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بالجامع الأزهر الشريف، ثم يُشيَّع الجثمان الطاهر إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في الساحة الهاشمية بقرية بني عامر مركز الزقازيق محافظة الشرقية عقب صلاة العصر.

كما يُقام العزاء اليوم بالساحة الهاشمية بقرية بني عامر، ويوم الخميس بمدينة القاهرة.

