أحمد موسى يصدر كتابًا يكشف فيه تفاصيل "غير مسبوقة" عن حرب أكتوبر على لسان مبارك

كتب : داليا الظنيني

12:33 ص 07/10/2025

أعلن الإعلامي أحمد موسى عن صدور كتاب جديد له في شهر يناير المقبل يتضمن "معلومات غير مسبوقة" وحاسمة حول حرب أكتوبر عام 1973.

وأكد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه التفاصيل القيمة نابعة من رواية مباشرة للرئيس الراحل محمد حسني مبارك (قائد القوات الجوية آنذاك)، مشيرًا إلى أن الكتاب سيسرد ما دار بين مبارك والفريق أول أحمد إسماعيل تحديدًا يوم الثاني من أكتوبر 1973، في ظل الاستعداد الكامل للمعركة.

وأوضح موسى أن الكتاب سيكشف عن أدق تفاصيل التخطيط العسكري، مؤكدًا حقيقة مغايرة لما هو شائع بشأن توقيت بدء العمليات، حيث أكد أن الحرب بدأت في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وليس الثانية ظهرًا، وأن هذا التوقيت كان جزءًا من "الخطة المحكمة"مشيرا إلى أن البيان العسكري الأول صدر بعد نصف ساعة فقط من انطلاق العمليات العسكرية.

ووعد موسى الجمهور بـ"المعلومة القاتلة" في كتابه، التي ستوضح مدى جاهزية وجهود الدولة المصرية في تلك المرحلة.

