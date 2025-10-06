القومي للمرأة يهنئ "العناني" لفوزه بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) كأول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وأشادت المستشارة أمل عمار بما حققه الدكتور خالد العناني من فوزٍ مشرف يُجسد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات المصرية وقدرتها على تولي المناصب القيادية في المنظمات العالمية مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس مكانة مصر المرموقة ودورها الحضاري والثقافي الرائد على مستوى العالم.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن فوز العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو يوم لن ينساه التاريخ والذى يتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد خاصة وأنه يعتبر بذلك أول عربى ومصرى يفوز برئاسة المنظمة الأممية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن العناني الذي شغل سابقًا منصب وزير السياحة والآثار المصري وترك بصمة مميزة خلال فترة توليه المنصب من خلال جهوده في حماية التراث المصري والترويج للحضارة المصرية عالميًا وتنشيط قطاع السياحة.

وقالت عمار: يؤمن المجلس القومي للمرأة أن قيادة الدكتور العناني لليونسكو ستفتح آفاقًا جديدة لتعزيز دور المرأة عالميًا في مجالات التعليم، العلوم، والثقافة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ونتطلع إلى تعزيز التعاون بين المجلس واليونسكو لدعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء مجتمعات مزدهرة.

