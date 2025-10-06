إعلان

وزير العمل يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

كتب : محمد أبو بكر

09:39 م 06/10/2025

وزير العمل محمد جبران

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم محمد جبران، وزير العمل، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عُقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس.

وأعرب الوزير جبران عن تمنياته للعناني بالتوفيق والنجاح في أداء مهامه، مؤكدًا أن هذا الفوز يعزز دور منظمة اليونسكو في خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم.

وأشار جبران إلى أن هذا المنصب يعكس مكانة مصر ودورها الحيوي في المنظمات الدولية، وثقته في قدرة العناني على قيادة هذه المنظمة العريقة، نظرًا لما يتمتع به من مكانة بارزة ومتميزة على كافة المستويات.

ويُذكر أن الدكتور خالد العناني حصل على درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات.

كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام 2016، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من 2019 حتى 2022، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

