تقدم علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بخالص التهنئة إلى الدكتور خالد العناني، بمناسبة فوزه بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، بعد عملية التصويت التي جرت اليوم الإثنين في الدورة 222 للمجلس التنفيذي للمنظمة في باريس.

وأكد فاروق أن هذا الفوز يعد إنجازًا تاريخيًا يمثل تتويجًا لجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في دعم الكفاءات الوطنية، ويعكس الثقة الدولية الكبيرة التي تحظى بها مصر على الساحة العالمية.

وأشار فاروق إلى أن العناني يمتلك مسيرة أكاديمية وإدارية حافلة بالإنجازات، خاصة في مجالات الثقافة والتراث، مما أهّله لهذا المنصب الرفيع ليكون أول عربي يتولى إدارة المنظمة، مشددا على أن هذا الفوز يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وما بذلته من جهود حثيثة على مدار أشهر لحشد الدعم الدولي والعربي والأفريقي للمرشح المصري، مما أدى إلى هذا الانتصار الكاسح.

وأعرب فاروق عن ثقته في أن تولي الدكتور العناني قيادة اليونسكو سيعزز من دور المنظمة في تحقيق أهدافها السامية في مجالات التعليم والعلوم والثقافة وحماية التراث العالمي، كما أعرب أيضا عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز المصري العظيم، في يوم النصر ٦ أكتوبر المجيد، وأعرب عن تمنياته له وللدبلوماسية المصرية دوام التوفيق والسداد في أداء مهمته الجديدة، بما يعزز مكانة مصر ودورها الريادي في دعم التعاون الدولي، وبناء جسور المعرفة والسلام بين الشعوب، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

