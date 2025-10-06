هل الحكومة استعدت لسيول وأمطار الشتاء؟.. تفاصيل سؤال برلماني

تقدم النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، في تحرك برلماني عاجل، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والمالية، حول مدى جاهزية واستعداد الحكومة لمواجهة مخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال فصل الشتاء؛ خصوصًا في محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والوجه البحري، لما لهذه المحافظات من طبيعة جغرافية تجعلها أكثر عرضةً للأضرار.

وأكد طنطاوي أن السنوات الماضية شهدت مشاهد "غرق" متكررة لشوارع المدن والقرى نتيجة الأمطار والسيول؛ الأمر الذي تسبب في شلل مروري وخسائر مادية جسيمة، ما يستدعي هذه المرة تحركًا استباقيًّا لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول، متسائلًا: ما حجم الاستثمارات التي تم تخصيصها هذا العام لتطوير شبكات صرف مياه الأمطار والسيول؟ وهل تم وضع خطة عاجلة لصيانة وتطهير المصارف والبالوعات قبل بداية موسم الشتاء؟ وكيف ستتم مواجهة القصور في المعدات والآليات؟ وهل هناك خطة للتنسيق الفوري بين الأجهزة المحلية وهيئة الأرصاد العامة لمتابعة التنبؤات الجوية؟

وطالب طنطاوي بضرورة مضاعفة الموارد المالية المخصصة لهيئات وشركات النظافة وتزويدها بالسيارات والمعدات اللازمة لشفط وتصريف مياه الأمطار، إلى جانب تفعيل خطط الطوارئ بمشاركة المجتمع المدني، مقترحًا إنشاء غرف عمليات مركزية داخل كل محافظة تعمل على مدار الساعة خلال موسم الشتاء وتخصيص فرق تدخل سريع لشفط المياه من الشوارع الرئيسية فور هطول الأمطار.

وطالب النائب بتحديث الخرائط الجغرافية لمناطق تجمع المياه؛ لتجنب تراكمها مستقبلًا وتفعيل الإنذار المبكر للمواطنين عبر الرسائل النصية ووسائل التواصل، مؤكدًا أن الأمر لا يحتمل التأجيل؛ فحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم أولوية وطنية يجب أن تتصدر أجندة الحكومة .