روت نهلة أحمد حسن، ابنة الشهيد المقدم أحمد حسن، الملقب بـ"صائد الطائرات" في حرب أكتوبر المجيدة، تفاصيل مؤثرة عن والدها الذي سطّر بدمائه ملحمة خالدة في سجل أبطال الوطن.

وقالت نهلة، خلال لقائها في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنها كانت تبلغ من العمر 6 سنوات فقط وقت استشهاده، بينما كان شقيقها يبلغ عامين، مشيرة إلى أن ذكرياتها عن والدها قليلة لكنها محفورة في وجدانها لا تُنسى.

وأضافت: "آخر مرة شُفته كانت في عيد ميلاده يوم 1 أكتوبر 1973، قبل استشهاده بأيام، جبتله معايا قطعة لبان، قلتله خدها يا بابا، رفض وقال لي خليهالك يا حبيبتي، وأنا خبّيتها له في شنطته علشان يلاقيها بعدين.. بس ما شافهاش".

وأوضحت أن والدها كان قائد كتيبة صواريخ "سام 6" للدفاع الجوي، وشعر أن الحرب قادمة رغم عدم إعلانها رسميًا آنذاك، لافتة إلى أنه سلّم والدتها أوراقًا وشيكًا قبل أيام من الحرب قائلاً: "ده للمعاش لو اتأخر، وده رقم الجثمان علشان ما يضيعش"، وهو ما فهمته والدتها بعد استشهاده.

وأكدت "نهلة" أن نصر السادس من أكتوبر سيظل ملحمة وطنية خالدة أعادت الكرامة لمصر والعرب، وقالت: "أبويا ضحّى علشان إحنا نعيش بعزة وفخر، والتاريخ مش هينسى أبطال ضحّوا بحياتهم علشان ترجع سيناء".