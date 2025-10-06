عمرو أديب يحذر من تكرار سرقة الآثار: "كثرة الآثار دي ميزة ولا عيب؟!"

علق الإعلامي عمرو أديب ،عن واقعه سرقة لوحة أثرية بسقارة، وعبر عن قلقه إزاء تعدد حوادث سرقة وفقدان الآثار في مصر مؤخراً، مشيراً إلى أن كثافة الآثار المصرية التي تتمنى دول أخرى امتلاك 10% منها، وتحول الأمر إلى تحدٍ يتطلب إجراءات حماية مشددة.

وخلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" على قناة "MBC مصر"، أكد أديب أن تكرار وقائع الفقدان والسرقة يثير تساؤلات جدية حول مدى تأمين المواقع والمخازن الأثرية في البلاد.

وأشار أديب إلى واقعتين حديثتين أثارتا جدلاً واسعاً حول تأمين التراث المصري، سرقة سوار أثري، مبينا أن الواقعة الأولى تتمثل في الإعلان مؤخراً عن سرقة سوار أثري من المتحف المصري بالتحرير.

وذكر أن الواقعة الثانية هي اختفاء لوحة أثرية مصنوعة من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، والتي تعود إلى عصر الأسرة الخامسة.

وشدد أديب على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة واستباقية لتعزيز آليات الرقابة والجرد الفوري لحماية هذا التراث الحضاري العظيم من المزيد من الفقدان، قائلا: "كثرة الآثار دي ميزة ولا عيب؟!".

