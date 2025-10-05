القومي للمرأة يشارك في فعاليات الملتقى "She - Can Food- هي تقدر"

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم فى فعاليات الملتقى "She Can Food- هي تقدر " والذي تنظمه مؤسسةانتربرينل ضمن فعاليات مبادرة she can

حيث ألقت الأستاذة عهود وافي عضوة المجلس كلمة نيابة عن المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس أكدت خلالها على حرص المجلس على دعم ورعاية هذا الملتقى "She Can Food" الذى يأتى ضمن سلسلة فعاليات She Can، التى تعد منصة رائدة لتمكين السيدات من النمو والريادة والنجاح وتلعب دورا مهما في معالجة التحديات التي تواجههن وقيادة التغيير وخلق الفرص لرائدات الأعمال وذلك منذ إطلاقها من عشر سنوات

وأوضحت أن الملتقى يمثل منصة رائدة لتسليط الضوء على السيدات صاحبات المشروعات الغذائية والذى يمثل خطوة مهمة نحو تمكين المزيد من السيدات في واحد من أكثر القطاعات الحيوية نموًا وتأثيرًا في الإقتصاد الوطني.

فامرأة المصرية أثبتت على مر العصور قدرتها على الإبتكار والإبداع في هذا المجال بداية من الصناعات المنزلية البسيطة وصولًا إلى مشروعات كبرى ناجحة ساهمت في توفير فرص عمل جديدة وتنويع المنتجات وفتح أسواق محلية وإقليمية

كما تقدمت الأستاذة عهود وافي بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم She Can على إختيار هم هذا القطاع كمجال رئيسي للتركيز في هذه النسخة لما له من أثر مباشر على تحقيق الأمن الغذائي ودعم الإقتصاد المحلي وخالص الشكر لمؤسسة انتربيرنل على التعاون المثمر والبناء لخدمة قضايا تمكين المرأة المصرية فى المجال الإقتصادي.

وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التمكين الإقتصادي للمرأة ويأتي دعم المجلس لهذا الملتقى اتساقًا مع استراتيجيته الوطنية لتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا حيث يحرص المجلس على إتاحة برامج التدريب والتأهيل التي ترفع من كفاءة صاحبات المشروعات والتشبيك مع المؤسسات التمويلية لتوفير فرص تمويلية مناسبة تدعم التوسع والاستدامة، والتسويق والدعم الفني عبر منصات ومعارض محلية ودولية تتيح للمرأة عرض منتجاتها وتسليط الضوء على قصص النجاح النسائية بإعتبارها نماذج ملهمة للأجيال الشابة من الفتيات

وقد ساهم المجلس من خلال مشروع "فرص المرأة في التصنيع الزراعي" في دعم رائدات الأعمال والتعاونيات الإنتاجية بمحافظتي المنيا وبني سويف حيث نُفذت تدريبات متخصصة في مجالات التصنيع الزراعي والإدارة المالية ومن اهم الخطوات التي نفذها المجلس هي تكامل الجهود حيث تم ربط المشروع بتدخلات مشروع "معالجة الدوافع الإقتصادية للهجرة غير الشرعية" بالشراكة مع الإتحاد الأوروبي بمحافظة المنيا مما أتاح لخريجات المشروع الحصول على تمويل تأسيسي ساعدهن على شراء المعدات الضرورية لبدء مشروعاتهن وتطويرها وذلك من خلال فوز ثلاث مشروعات رائدة بتمويلات ومعدات إنتاجية كبرى

كما أكدت على حر المجلس القومي للمرأة على تنمية وثقل مهارات المرأة بمختلف المجالات واطلاعها على التجارب العالمية نظم المجلس زيارات إلى معارض دولية منها زيارة إلى معرض "المكونات الغذائية العالمي" Food africa

وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة أطلق المجلس القومي للمرأة "المطبخ المجتمعي" بمقر فرعه في محافظة الجيزة وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)

وعلاوة على ما سبق يطلق المجلس مبادرة مطبخ المصرية بإيد بناتها والذى يمثل نموذجًا لمشروع مجتمعي ذي بعد تنموي مستدام يهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات وتعزيز مهاراتهن في إعداد وتجهيز الولائم الكبرى والوجبات الجاهزة تحت إشراف طهاة محترفين

وفي الختام أكدت الأستاذة عهود وافي إن المرأة المصرية في قطاع الصناعات الغذائية ليست مجرد منتِجة بل هي مُلهمة، ومبتكرة، وصاحبة رسالة قادرة على أن تجعل من كل مشروع قصة نجاح تتناقلها الأجيال والمجلس القومي للمرأة إذ يدعم هذه الجهود فإنه يؤكد أن الإستثمار في المرأة هو إستثمار في المستقبل وأن مشاركتها الفاعلة في التنمية الإقتصادية تعكس الوجه المشرق لمصر الحديثة.