أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة زيادة الضمانات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لضمان حماية حقوق المتهمين وتعزيز مبادئ العدالة الإجرائية في مصر.

وأشار داود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، إلى وجود خلاف داخل اللجنة الخاصة التي شكلها رئيس مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، حيث تركز الجدل تحديداً حول المادة 105، التي وصفها بأنها مادة مفصلية في التشريع.

وأوضح النائب أن الخلاف يدور حول إلزامية حضور المحامي أثناء التحقيقات. حيث يرى عدد من أعضاء اللجنة ضرورة النص صراحة على عدم جواز مباشرة النيابة العامة لأي تحقيق في غياب المحامي عن المتهم، وذلك التزامًا بضمانات المحاكمة العادلة التي طالب بها الرئيس السيسي.

وكشف داود أن ستة أعضاء من أصل ثلاثة عشر في اللجنة قد اعترضوا على الصياغة المقترحة للمادة 105، مؤكدًا أن التقرير النهائي للجنة سيتم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب للبت في هذا الجدل.

وشدد ضياء الدين داود على أن القانون الجديد يمثل "الدستور الإجرائي الأصغر" الذي يجب أن يترجم أحكام الدستور الأعلى، وأن ينسجم تماماً مع مبادئ الحرية والعدالة وضمانات الدفاع.

واختتم بالتأكيد على ضرورة تجنب أي نص يخالف التوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق المتهمين داخل منظومة العدالة الجنائية.

