أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء التقرير الأسبوعي رقم (36) لعام 2025، عن الفترة من 27 سبتمبر إلى 3 أكتوبر، والذي رصد أبرز أنشطة الهيئة في مجالات الرقابة على تداول الغذاء، التصدير، والاستيراد، إلى جانب الحملات الميدانية بمختلف المحافظات.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بلغ نحو 180 ألف طن خلال الأسبوع الماضي، بواقع 4100 رسالة غذائية صادرة عن 1365 شركة، شملت أكثر من 680 صنفًا من المنتجات الزراعية والغذائية.

وتصدرت الفاصولياء قائمة الصادرات بكمية 12 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بـ10 آلاف طن، والخضراوات المجمدة بـ5 آلاف طن، فيما جاءت ثمرة الرمان في مقدمة الفواكه المصدرة بـ10 آلاف طن، تلتها المانجو والفراولة بنحو 7 آلاف طن لكل منهما.

وأوضح التقرير أن الدول العربية كانت الأكثر استيرادًا للصادرات المصرية، وعلى رأسها الجزائر والسودان والسعودية والمغرب وليبيا، ضمن 174 دولة استوردت منتجات غذائية مصرية خلال الأسبوع. كما احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل المصدرة بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ570 رسالة، ثم ميناء السادس من أكتوبر بـ430 رسالة.

وفي المقابل، بلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى مصر 1935 رسالة بكمية إجمالية قدرها 386 ألف طن، قادمة من 80 دولة، أبرزها روسيا وأوكرانيا والبرازيل وإندونيسيا. واحتل ميناء الإسكندرية أيضًا المركز الأول في استقبال الرسائل الواردة بـ525 رسالة، يليه بورسعيد بـ350 رسالة ومطار القاهرة الدولي بـ333 رسالة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة أفرجت عن 1213 رسالة غذائية تحت التحفظ، و410 رسائل ضمن منظومة الإفراج السريع، كما أصدرت تراخيص استيراد لـ68 مستوردًا، و1250 شهادة صحية للتصدير وفقًا للآلية المعتمدة لضمان مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة.

وفي إطار الرقابة الداخلية، نفذت الهيئة 108 مأموريات تفتيشية على المصانع الغذائية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، و48 زيارة تفتيشية لمحطات التعبئة، إضافة إلى 20 زيارة لمواقع تخزين القمح والأرز بمختلف المحافظات، لضمان سلامة السلع الاستراتيجية. كما تم تسجيل 6 منشآت جديدة لتداول القمح والأرز.

وفي سياق دعم تداول الغذاء المحلي، سجلت الهيئة 698 منشأة جديدة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، وأجرت 374 معاينة ميدانية، فيما استوفت 289 منشأة لاشتراطات السلامة المطلوبة. كما ارتفع إجمالي المنشآت التخزينية المسجلة إلى 1453 مخزنًا.

أما في مجال مراقبة الألبان، فقد نفذت الهيئة 15 حملة تفتيشية على محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات البحيرة والفيوم والإسكندرية والشرقية والغربية. كما شملت الرقابة 74 زيارة ميدانية للمنشآت السياحية (فنادق ومطاعم) في القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، في إطار رفع جاهزية القطاع قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وفي قطاع الأسماك ومنتجات الأحياء المائية، نفذت الهيئة 21 زيارة ميدانية شملت مصانع ومراكب صيد وشركات تصدير في محافظات الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والعريش، ليرتفع عدد المنشآت المسجلة في هذا القطاع إلى 647 منشأة.

من جانب آخر، فحصت لجنة التظلمات 537 طلب تظلم بشأن الرسائل الغذائية الواردة، فيما تلقت إدارة الشكاوى 88 بلاغًا من جهات مختلفة، تم التعامل مع 25 منها وجارٍ فحص الباقي، بالتوازي مع تنفيذ 339 حملة تفتيشية استهدفت منشآت غذائية في عدة محافظات.

وفي إطار المتابعة الميدانية، نفذت فروع الهيئة حملات رقابية مكثفة في محافظات الغربية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والإسماعيلية وبورسعيد وبني سويف ودمياط وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد، أسفرت عن إعدام كميات من المواد الغذائية الفاسدة والمجهولة المصدر تجاوزت 40 طنًا، وضبط لحوم وأسماك ومجمدات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تحرير محاضر مخالفة وإغلاق منشآت تشكل خطرًا على الصحة العامة.

وفي سياق الاستعداد للعام الدراسي الجديد، عاينت الهيئة 4 مخازن تغذية مدرسية بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، كما استعرضت خلال اجتماع اللجنة العليا للتغذية المدرسية موقف المخازن الحالية وخطط التوسع فيها.

