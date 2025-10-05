شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، ثم لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أعلنت وزارة الإسكان عن طرح مرحلة تكميلية من الشقق المخصصة للمصريين في الخارج.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس يجتمع اليوم بقادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يجمع قادة القوات المسلحة، يعقبه لقاء مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات التي تشهدها جمهورية مصر العربية والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

الكهرباء تطرح كارت شحن جديد للعدادات مسبقة الدفع

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن طرح كارت شحن جديد مخصص للعدادات مسبقة الدفع، سواء الذكية أو الكودية، وذلك في إطار خطتها لتطوير خدمات الشحن وتسهيل عملية سداد فواتير الكهرباء للمشتركين.

وأوضحت الشركة أن الكارت الجديد يتميز بإمكانية شحنه من أي فرع من فروع شركات توزيع الكهرباء، بالإضافة إلى إمكانية شحنه من خلال الهاتف المحمول عبر خاصية NFC أو من خلال التطبيقات المعتمدة، مما يسهم في حل مشكلة الرسائل المتكررة التي تظهر للبعض عند محاولة الشحن، مثل رسالة «غير مقبول».

"البيع بالخسارة".. كيف يتعامل المتعثرون في سداد أقساط الوحدات السكنية؟

في غضون بضعة أشهر، تبدل موقع "شهاب" من باحث عن شقة بمشروع مدينة "نور" الجديدة بشرق القاهرة إلى بائع، حتى قبل استلامها. فيُغري الراغبين بالشراء – عبر مواقع التواصل الاجتماعي – بأنه سيبيعها بنفس سعرها القديم دون "أوفر"، أي سعر إضافي عن الفترة الماضية، وذلك بسبب تعثره في سداد باقي أقساطها.

الرئيس السيسي: روح نصر أكتوبر ستظل راسخة في وجدان المصريين جيلا بعد جيل

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري، والذي يأتي في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

مبادرة "بيتك في مصر".. بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي غدًا

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم غدًا الإثنين بدء حجز 2513 وحدة سكنية بالطرح التكميلي للطرح الأول ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، على الموقع الإلكتروني للمبادرة عبر الرابط.. اضغط هنا ، في تمام الساعة الـ9 صباحًا وحتى يوم الخميس 9/10/2025.

بينهم "الجلاد".. مدبولي يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة رئيسية لتطوير الإعلام المصري، تختص بإعداد خارطة طريق مُتكاملة لتطوير الإعلام المصري، تتضمن المُستهدفات بشكلٍ واضح، بما في ذلك توصيف الوضع، والتحديات التي يتعين التعامل معها، وتحديد الجهات والأشخاص المنوط بهم تنفيذ الخارطة بشكل فاعل.

ويأتي هذا القرار تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام المصري، بالاستعانة بالخبرات والكفاءات المُتخصصة، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطني للتغيرات العالمية المُتسارعة، ويُمكنه من أداء رسالته.

بعد الجدل حول رفائيل كوهين.. بيان من أعضاء لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ

أصدرت لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ التابعة للجامعة الأمريكية، بيانا منذ قليل، حول الجدل الذي أثير بشأن عضوية رافائيل كوهين باللجنة.

وقالت اللجنة في بيانها: تابع أعضاء وعضوات لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ ما أثير حول هوية عضو من أعضاء اللجنة الخمس في الصحف المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن طقس غدا الاثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ليوم غد الاثنين 6 أكتوبر 2025، حيث يشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس خريفى معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلًا.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية خفيفة من الرابعة إلى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على تلك الطرق.

