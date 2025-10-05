قال مصدر مسؤول أن حزب مستقبل وطن استقر على اختيار عدد من الكوادر لتمثيله في القائمة الوطنية بمحافظة القليوبية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، من بينهم النواب عاطف ناصر، ومحمد سليم، وسولاف حسين درويش، وأحمد بدوي، إلى جانب عبدالله أحمد عبدالله.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الحزب قرر الدفع بوجهين جديدين ضمن القائمة، هما شيرين الشاذلي، زوجة رجل الأعمال أحمد الشاذلي، ودنيا هاني سيف، وذلك في إطار توجه الحزب نحو تجديد الدماء وتمكين الكفاءات الشابة والمرأة في العمل السياسي.

وأوضح المصدر أن القائمة النهائية للحزب تشهد توازنًا بين الخبرات البرلمانية السابقة والوجوه الجديدة، لضمان تحقيق تمثيل متنوع يعكس طبيعة الدائرة وأولوياتها المجتمعية والسياسية.

وأشار إلى أن المشاورات ما زالت مستمرة داخل الحزب لحسم بعض التفاصيل النهائية قبل إغلاق باب الترشح رسميًا، مؤكدًا أن القيادة الحزبية تسعى لتشكيل قائمة قوية قادرة على المنافسة والفوز بثقة الناخبين في القليوبية.

