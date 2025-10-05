بينهم شخصية رياضية بارزة.. كواليس ترشيحات مستقبل وطن بالدقهلية



كشفت مصادر مطلعة عن عدد من الأسماء المرشحة ضمن قائمة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، والتي تضم كلًا من النواب هشام الحصري، وشريف الجبلي، والسيد سمير، ووحيد قرقر، إلى جانب المهندس محمود طاهر مالك شركة الرعاية بالدوري المصري والدكتورة نسرين عمر، والنائبة مرفت عازر، وشيماء نبيه، وهناء الجوهري.



وأوضحت المصادر أن القائمة لا تزال خاضعة للمراجعة النهائية داخل الحزب، في ظل استمرار المشاورات بين قياداته لتنسيق الأسماء قبل إعلانها رسميًا.



وأكدت المصادر أن هناك ترقبًا لتغييرات محدودة محتملة في بعض الدوائر، مشيرة إلى أن الحزب يسعى لاختيار مرشحين يتمتعون بقبول شعبي واسع وقدرة على المنافسة في الاستحقاق النيابي المرتقب.









