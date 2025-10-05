نشرت بمنشار.. مصدر: سرقة لوحة أثرية هامة من مقبرة بسقارة



كتب- محمد شاكر:

كشف مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لمصراوي، فقدان لوحة أثرية مهمة من منطقة سقارة الأثرية.

وقال المصدر إن الواقعة تعود إلى عام 2018/ 2019، ولكن تم اكتشاف السرقة منذ عدة أشهر وتم التحقيق داخليا في الواقعة، ورفعت تقارير بذلك إلى الجهات المختصة.

ورجح المصدر أن اللوحة الأثرية المفقودة تعود إلى مقبرة "خنتي كا" بمنطقة سقارة الأثرية، خاصة بالتقويم وفصول العام، وهي لوحة فريدة ولها قيمة أثرية كبيرة، وتم قطعها ونشرها من المقبرة بمنشار، دون أن ينتبه أحد لغيابها، إلا أثناء إجراء جرد.

ولفت المصدر إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية مراجعة جميع السجلات والدفاتر والملفات الخاصة بالمنطقة الأثرية والتي يعود بعضها إلى ستينيات القرن الماضي لمطابقة العهد الأثرية وتحديد الفترة التي اختفت فيها من دفاتر الجرد.

تأتي هذه الواقعة بعد نحو أسبوعين من سرقة إسورة ذهبية أثرية من المتحف المصري بالتحرير، تعود إلى عصر الانتقال الثالث، ويتبع مقتنيات الملك أمنمؤوبي، وذلك من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم.