"المواجهة والتجوال" يحتفي بانتصارات أكتوبر من سيناء

تنطلق اليوم الأحد ٥ أكتوبر جولة جديدة من مشروع المواجهة والتجوال في موسمه السادس (سبتمبر ٢٠٢٥ – يونيو ٢٠٢٦)، الذي تنظمه وزارة الثقافة برعاية الدكتـور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، وذلك احتفاءً بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتبدأ الجولة في محافظة جنوب سيناء خلال الفترة من ٥ حتى ١١ أكتوبر، حيث تجوب العروض الفنية والثقافية عددًا من المواقع منها: قصر ثقافة شرم الشيخ، وادي مندر، وادي سبيته، قصر ثقافة الطور، جامعة الملك سلمان، قرية الجبيل، ووادي خريزة. ثم تنتقل الفعاليات إلى محافظة شمال سيناء من ١٢ حتى ١٩ أكتوبر، لتُقام العروض في قصر ثقافة العريش، جامعة العريش، بئر العبد، الشيخ زويد، نخل، والمساعيد.

وتتضمن الفعاليات عرض مسرحية "السمسمية" التي تجسد بطولات المقاومة الشعبية في مدن القناة، إلى جانب معارض للفنون التشكيلية، وعروض لفرق الفنون الشعبية، ومعارض كتاب، مع توزيع كتب مجانية للأطفال والشباب، فضلًا عن معارض للحرف اليدوية دعمًا للصناعات التراثية المحلية.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة حرص الوزارة على أن تنطلق الجولة الجديدة من سيناء تزامنًا مع احتفالات أكتوبر، مشيرًا إلى أن المسرح والفنون يعدان وسيلة فاعلة لتعزيز روح الانتماء الوطني وتخليد بطولات الشعب المصري التي صنعت التاريخ.

وقال المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي إن مسرحية "السمسمية" تمثل نموذجًا للمسرح الذي يعبر عن نبض الوطن، مشيرًا إلى أن مشروع المواجهة والتجوال يحقق المعادلة الصعبة عبر تقديم عروض فنية نوعية تصل مباشرة إلى الجمهور في المحافظات والقرى والنجوع.

من جانبه، أكد الفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح أن المشروع يستند إلى تعاون وثيق مع قصور الثقافة المنتشرة في ربوع مصر، والتي تشكل منصات للعرض والتفاعل مع الجمهور، موضحًا أن العروض الفنية المصاحبة تؤكد أن الثقافة جزء أصيل من وجدان المجتمع المصري.

وأوضح المخرج محمد الشرقاوي مدير مشروع المواجهة والتجوال أن الفعاليات ستتنوع لتشمل المسرح والفنون التشكيلية والكتب والحرف اليدوية، بما يخلق حالة ثقافية متكاملة تتجاوب مع مختلف الفئات العمرية

وكان المشروع قد استهل موسمه الحالي بجولة في محافظة قنا، تلتها جولة ناجحة في أسيوط، ثم شهد إقبالًا جماهيريًا واسعًا خلال جولته بمحافظة البحر الأحمر التي شملت مدن الغردقة وسفاجا والقصير ورأس غارب، ليواصل الآن مسيرته في قلب سيناء.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة