احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد.. غدا

تنظم نقابة الصحفيين من خلال اللجنة الثقافية والفنية احتفالية خاصة بمناسبة الذكرى 52 لنصر أكتوبر المجيد، غدا الأحد 5 أكتوبر على مسرح النقابة الساعة 6 مساءً.

تتضمن الاحتفالية عرض مجموعة من الأفلام التسجيلية النادرة، التي توثّق ملحمة العبور والانتصار العظيم، إحياءً بطولات قواتنا المسلحة، واستدعاءً لقيم التضحية والفداء في وجدان الأجيال الجديدة.

وهي الأفلام التي تُعرض بتعاون بين اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح.

كما تتضمن الاحتفالية تكريمًا خاصًا من النقابة لبطلين من أبطال القوات المسلحة ممن شاركوا في نصر أكتوبر، هما اللواء معتز الشرقاوي بطل الصاعقة، واللواء طيار سمير عزيز.

وكذلك تكريم خاص للفنان أحمد ماهر، أحد أبطال فيلم "جيوش الشمس"، الذي جسّد على الشاشة تجربة المقاتل المصري من قلب الميدان.

كما تتضمن الاحتفالية ندوة عن بطولات الجيش المصري يديرها الكاتب والمؤرخ محمد الشافعي.

ويتضمن برنامج العروض الأفلام:

"جيوش الشمس": بدأ المخرج شادي عبد السلام تصويره عقب الحرب مباشرة، واستغرق مونتاجه أكثر من عامين، يقدم الفيلم رؤية إنسانية للجنود، تبدأ برواية أحد المقاتلين للحظة العبور، مع مشاهد توثّق انهيار الخط الدفاعي الإسرائيلي أمام عزيمة المصريين.

"صائد الدبابات": إخراج خيري بشارة، يروي قصة البطل محمد عبد العاطي، ابن محافظة الشرقية، الذي تمكّن بمفرده من تدمير 23 دبابة إسرائيلية، وحُفر اسمه في تاريخ مصر كأيقونة للشجاعة والإقدام.

"أبطال من مصر": إخراج أحمد راشد، يرصد سيرة المقاتل سالم أحد أبطال الدفاع الجوي، الذي أسقط 7 طائرات، ويتوقف عند قرية الشهيد فتحي عبادة في بني سويف، مستعرضًا ذكرياته مع أسرته وأخيه المقاتل.

"نهاية بارليف": سيناريو وإخراج عبد القادر التلمساني، يعرض الخراب الذي خلّفه الاحتلال في مدن القناة، مقابل المشاهد الخالدة لانهيار خط بارليف، في صياغة بصرية تحمل رسالة الأمل والانتصار.

من جانبه، أكد خالد البلشي نقيب الصحفيين أن نصر أكتوبر المجيد، سيبقى خالدًا في وجدان الوطن وضميره، ورمزًا لإرادة المصريين التي لا تُقهر، وعنوانًا على قدرة هذا الشعب العظيم على تجاوز التحديات وصناعة المعجزات.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تحتفي بهذه الذكرى العزيزة، للتأكيد على اعتزازنا وتقديرنا لتضحيات أبطال القوات المسلحة البواسل، الذين قدّموا دماءهم الزكية دفاعًا عن الأرض والكرامة، مشددا على أن دور الصحافة المصرية سيظل دائمًا جزءًا من معركة الوعي، حاميًا لذاكرة الوطن، وناقلًا لبطولاته من جيل إلى جيل.

ووجه النقيب تحية إجلال وإكبار لأرواح شهدائنا الأبرار، وتحية فخر لجيشنا العظيم، الذي يواصل حمل راية الدفاع عن الوطن، وتحية للشعب المصري، الذي يثبت كل يوم أنه صانع التاريخ وحامي المستقبل

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية إن هذه الاحتفالية ليست مجرد استدعاء لصفحات مضيئة من تاريخنا، بل هي رسالة إلى الأجيال الجديدة بأن انتصار أكتوبر درس خالد في الإرادة والوحدة، وأن بطولات جنودنا ستظل منارة تلهم الحاضر والمستقبل.

وأعرب كامل عن تقديره البالغ للدور، الذي يقوم به المركز القومي للسينما في حفظ وتوثيق الذاكرة الوطنية من خلال الإنتاج السينمائي والتسجيلي، مؤكدًا أن عرض هذه الأفلام داخل النقابة يشكل مساحة للتواصل بين التاريخ والواقع، وبين الماضي الذي صنع المجد والحاضر، والذي يصون الإنجاز.

ووجه كامل الشكر للزميل الكاتب والسيناريست محمد علوش، منسق نادي السينما باللجنة الثقافية على دوره الفعال في برمجة أفلام نادي السينما بالنقابة، بما يعزز دور النقابة في إتاحة العروض السينمائية التسجيلية والروائية لأعضائها وجمهورها.

اقرأ أيضًا:

"تتغير بالكامل".. 15 صورة ترصد ما يحدث داخل حديقة الحيوان

اللانشون أبرزها.. معهد التغذية يحذر من تناول هذه الأطعمة

حالة الطقس غدًا.. انخفاض الحرارة وشبورة وفرص أمطار

توجيهات رئاسية بشأن توصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية الجديدة