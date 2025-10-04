كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور مسعد سليمان، رئيس مؤتمر إيجي فاسك 2025 وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، استخدام تقنية جديدة لأول مرة في مصر لعلاج مرضى القرح المزمنة، باستخدام جهاز حديث يعتمد على ترقيع جزء صغير من الجلد بمساحة 1×1 سم، وهي تقنية أظهرت نتائج مبهرة، فيما تُجري وزارة الصحة حاليًا إجراءات اعتماد الجهاز رسميًا ضمن بروتوكولات العلاج.

وأشار "سليمان" إلى أنه تم تدريب الأطباء على هذه التقنية الحديثة خلال ورشة عمل متخصصة أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر "إيجي فاسك 2025"، مؤكدًا أن استخدام هذه التقنية يؤدي إلى نتائج مذهلة تمثل أملًا جديدًا لمرضى القرح المزمنة، ومنهم مرضى القدم السكري الذين لا تلتئم جروحهم أو لم يتقلص حجمها خلال ستة أشهر، بالإضافة إلى الحالات السريرية المعقدة الأخرى.

وأوضح أن التقنية تعتمد على جهاز إيطالي المنشأ، يقوم بأخذ عينة صغيرة من الجلد والأنسجة السليمة أسفلها من أحد الأماكن غير المصابة في الجسم، ليتم معالجتها داخل الجهاز نفسه، حيث يجري تنشيط الخلايا وإعادة تحفيزها، ثم تُعاد إلى موضع القرحة، فتبدأ بإنتاج ملايين الخلايا الجديدة التي تُسهم في التئام الجرح بشكل طبيعي.

وأضاف أن المنطقة المصابة تُغطّى لمدة أسبوعين، وبعدها تصل نسبة الشفاء إلى نحو 99%، وهو ما يجعلها من أحدث التقنيات المبتكرة عالميًا في علاج القرح المزمنة.

وتقدّم "سليمان" بالشكر إلى الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تعمل حاليًا على تسجيل الجهاز رسميًا في مصر، مؤكدًا أن إدخاله إلى منظومة العلاج سيمثل إضافة قوية للمريض المصري الذي يعاني من القرح المزمنة.

ويُذكر أن مؤتمر الجمعية المصرية لجراحة الأوعية الدموية «إيجي فاسك 2025» يُعقد يومي 2 و3 أكتوبر بمشاركة أكثر من 1000 طبيب من مختلف الجامعات المصرية، وبالتعاون مع جامعة الأزهر والجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية، وبمشاركة 26 خبيرًا أجنبيًا، برئاسة الدكتور مسعد سليمان، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محسوب مراد، أستاذ جراحة الأوعية الدموية.

