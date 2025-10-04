كتب- حسن مرسي:

تناولت برامج التوك شو، مساء الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد "مصراوي" أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

وزير الزراعة: شائعات جفاف النيل لا أساس لها.. والدولة ملتزمة بدعم المتضررين في "طرح النهر"

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الحديث عن جفاف مياه النيل مجرد شائعات لا تستند إلى الحقيقة، مشددًا على أن الأوضاع المائية في مصر مستقرة ولا تشكل خطرًا على الأمن المائي.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن فيضانات "طرح النهر" التي أثرت على بعض الأراضي الزراعية هي ظاهرة طبيعية ضمن الدورة المائية للنيل، مضيفًا أنها لا تهدد مخزون المياه.

الري: فيضانات "طرح النهر" ظاهرة طبيعية.. وشائعات غرق المحافظات مبالغات

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ما يتم تداوله عن غرق محافظات بأكملها مثل المنوفية بسبب الفيضانات هو مبالغات لا أساس لها، مشددًا على أن الغمر اقتصر على أراضي طرح النهر فقط.

وقال غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن أراضي طرح النهر هي جزء طبيعي من المجرى المائي لنهر النيل، مضيفًا أن غمرها يحدث بشكل متوقع مع ارتفاع منسوب المياه.

أديب: موافقة حماس على مقترح ترامب لحظة تاريخية للقضية الفلسطينية

أكد الإعلامي عمرو أديب أن موافقة حركة حماس على مقترح خطة ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، تمثل لحظة تاريخية ستترك أثرًا عميقًا في مسار القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا الحدث ليس مجرد تطور سياسي عابر.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن قرار حماس يحمل بارقة أمل لسكان غزة الذين يعانون من الحصار والصراع المستمر، مضيفًا أن أبسط تطلعات الغزيين اليوم تتمثل في تأمين الماء النظيف والغذاء.

عمرو أديب: ما تفعله إثيوبيا اعتداء مائي غبي يماثل إعلان الحرب

أكد الإعلامي عمرو أديب أن تصرفات إثيوبيا في إدارة سد النهضة تمثل اعتداءً مائيًا على مصر والسودان، مشددًا على أن هذا الإجراء يُعادل أضرار الحروب التقليدية بالطائرات والدبابات.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ارتفاع منسوب مياه النيل بسبب إثيوبيا يُعد اعتداءً واضحًا، مضيفًا أن هذا التصرف يُدمر البنية التحتية ويُشرّد المواطنين في عدة محافظات مصرية.

هل يصح الزواج شرعًا دون أن يُعترف به قانونًا؟ إسلام عامر يوضح

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، أن الزواج الذي يكتمل شرعًا دون توثيق قانوني يُعد باطلاً من الناحية القانونية، مشددًا على أن دور المأذون يتمثل في ترجمة الشروط الشرعية إلى وثائق رسمية معتمدة.

وقال عامر خلال حواره في برنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن الزواج في الإسلام يتطلب استيفاء شروط شرعية مثل وجود الولي، الشهود، الإيجاب والقبول، وتحديد الصداق، مضيفًا أن هذه الشروط يجب أن تُكمل بمستندات قانونية لضمان الاعتراف الرسمي.

هل الزواج في مصر أصبح بيزنس؟.. نقيب المأذونين يرد

أكد إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن المأذون الشرعي المعتمد هو من يحصل على قرار تعيين رسمي من وزارة العدل لإتمام عقود الزواج وتسجيل شهادات الطلاق، مشددًا على أهمية التحقق من هوية المأذون لضمان صحة الوثائق.

وقال عامر خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، أن المأذون المعتمد يُصبح عضوًا في نقابة المأذونين فور صدور قرار تعيينه، مضيفًا أن المنتحلين لصفة المأذون يستغلون جهل المواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.