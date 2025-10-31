شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت 3 أبريل 2021 موكبًا ملكيًا استثنائيًا، حيث تم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من بينهم 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، في احتفالية مهيبة تابعها العالم بأسره.

موكب المومياوات الملكية يبهر العالم في شوارع القاهرة

انطلقت المومياوات في موكب ضخم امتد لمسافة خمسة كيلومترات في قلب القاهرة، جرى خلالها ترتيب الملوك والملكات وفق تسلسلهم الزمني في الحكم، بدءًا من الملك سقنن رع تاعا الثاني حاكم الأسرة السابعة عشرة، وصولًا إلى رمسيس التاسع الذي حكم في القرن الثاني عشر قبل الميلاد.

وبدأت فعاليات الموكب في الساعة الثامنة مساءً بعروض موسيقية وضوئية ضخمة على طول مسار الموكب، وتقدمت الموكب دراجات نارية ترافق العربات الملكية المزخرفة بالنقوش الفرعونية.

وقبل انطلاق الموكب، أُعيد تمهيد الطرق على طول المسار لضمان مرور آمن وسلس للعربات الملكية التي حملت المومياوات في أجواء من الفخامة والهيبة.

وأغلقت الطرق المطلة على النيل لتأمين الحدث التاريخي الذي صُمم بعناية ليبرز ثراء التراث المصري في وقت تأثرت فيه السياحة العالمية بقيود جائحة كورونا.

وتخللت الاحتفالية فقرات فنية متنوعة، تضمنت عروضًا موسيقية وغنائية شارك فيها فنانون مصريون، من بينهم المطرب محمد منير الذي قدم أغنية الافتتاح، إلى جانب تلاوة نصوص أدبية عن الحضارة المصرية بصوت كل من أحمد حلمي، ومنى زكي، وهند صبري.

وعند وصول المومياوات إلى المتحف الجديد، أطلقت المدفعية تحية عسكرية بـ21 طلقة، فيما تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموكب الذي مر أمام المنصة مزينًا بزخارف فرعونية ذهبية فخمة.

وشهدت المراسم مشاركة رؤساء منظمات دولية من بينهم مدير عام منظمة اليونسكو ورئيس منظمة السياحة العالمية.

وأكد عالم الآثار زاهي حواس، أن كل مومياء وُضعت داخل كبسولة محكمة الإغلاق ومملوءة بالنيتروجين لضمان حمايتها أثناء النقل، كما تم تصميم المركبات خصيصًا لتقليل الاهتزازات وضمان ثبات المومياوات خلال الرحلة.

عرض حضاري راقٍ للمومياوات

وأضاف "حواس": "اخترنا متحف الحضارة ليُعرض فيه الملوك لأول مرة بطريقة حضارية تعليمية، وليس للترفيه كما كان الحال سابقًا في المتحف المصري".

من الأقصر إلى القاهرة.. قصة اكتشاف المومياوات

وبين أنه تم اكتشاف هذه المومياوات في موقعين أثريين شهيرين بالأقصر هما الدير البحري ووادي الملوك منذ عام 1871، حيث أقدم المومياوات التي نُقلت كانت للملك سقنن رع تا عا الثاني آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة.

ترتيب الملوك والملكات في الموكب:

1. الملك سقنن رع تاعا.

2. الملكة أحمس-نفرتاري.

3. الملك أمنحتب الأول.

4. الملكة ميريت آمون.

5. الملك تحتمس الأول.

6. الملك تحتمس الثاني.

7. الملكة حتشبسوت.

8. الملك تحتمس الثالث.

9. الملك أمنحتب الثاني.

10. الملك تحتمس الرابع.

11. الملك أمنحتب الثالث.

12. الملكة تي.

13. الملك سيتي الأول.

14. الملك رمسيس الثاني.

15. الملك مرنبتاح.

16. الملك سيتي الثاني.

17. الملك سبتاح.

18. الملك رمسيس الثالث.

19. الملك رمسيس الرابع.

20. الملك رمسيس الخامس.

21. الملك رمسيس السادس.

22. الملك رمسيس التاسع.

أوضح الدكتور مصطفى إسماعيل، رئيس معمل وصيانة المومياوات بالمتحف القومي للحضارة، آنذاك، أن عملية النقل تمت باستخدام كبسولات مملوءة بغاز النيتروجين الخامل وخالية من الأكسجين، لحمايتها من تأثيرات الرطوبة والبكتيريا والفطريات والحشرات.

وأشار إلى أنه تم تزويد الشاحنات التي حملت المومياوات بممتصات صدمات خاصة للحد من أي اهتزازات أثناء التحرك، وهو ما اعتُبر إنجازًا تقنيًا غير مسبوق في مجال صيانة الآثار القديمة.

ماذا قال الرئيس السيسي عن الحدث؟

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، آنذاك: "بكل الفخر والاعتزاز أتطلع لاستقبال ملوك وملكات مصر بعد رحلتهم من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.. إن هذا المشهد المهيب لدليل جديد على عظمة هذا الشعب الحارس على هذه الحضارة الفريدة الممتدة في أعماق التاريخ".

وأضاف الرئيس السيسي: "إنني أدعو كل المصريات والمصريين والعالم أجمع لمتابعة هذا الحدث الفريد، مستلهمين روح الأجداد العظام، الذين صانوا الوطن وصنعوا حضارة تفخر بها كل البشرية، لنكمل طريقنا الذي بدأناه.. طريق البناء والإنسانية".

