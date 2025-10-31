أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن الاتحاد سيقوم ببث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 56 دولة عربية وإفريقية وآسيوية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الشركة المتحدة.

وأكد الليثي أن عدداً من الدول الأعضاء أعلن بالفعل نقل حفل الافتتاح على الهواء مباشرة عبر قنواتها الوطنية، موضحًا أن الاتحاد سيوفر رابط البث المباشر (Live Streaming) لجميع الهيئات الأعضاء للاستفادة منه في النقل الحي وإعادة البث، كما خاطبنا اتحاد الإذاعات الأوروبية والآسيوية و الإفريقية التي يربطنا بهم اتفاقات لبث الإشارة.

وأضاف، أن غرفة عمليات خاصة تم تشكيلها بقطاع الأخبار في الاتحاد لتسهيل مهام التنسيق الفني مع الدول الأعضاء وضمان وصول الإشارة بجودة عالية وإتاحة بثها على أوسع نطاق.

وأعلنت "الشركة المتحدة" أنها ستهدى ترددات نقل الحدث للقنوات المصرية والعربية والأجنبية، والقرار يأتي انطلاقًا من حرصها على إتاحة الفرصة أمام ملايين المشاهدين في مختلف دول العالم للاستمتاع بمتابعة فعاليات الحفل لحظة بلحظة لنقل الصورة الحقيقية لمصر الحديثة، والتعريف بعظمة تراثها الإنساني الفريد، من خلال إتاحة إشارة بث الحفل بشكل مجاني لكافة الوسائل الإعلامية الراغبة في نقله على الهواء مباشرة.

ويُعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً عالمياً فريداً، يعكس ريادة مصر الحضارية ودورها في حفظ التراث الإنساني، حيث يُعد أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويضم كنوزاً فريدة من آثار مصر القديمة، بما في ذلك المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب أحدث وسائل العرض التكنولوجي التي تقدم تجربة ثقافية غير مسبوقة للزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعاون الإعلامي في إطار حرص اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي على تعزيز الشراكة الإعلامية بين الدول الأعضاء، ودعم تبادل المحتوى الذي يبرز المنجزات الحضارية والثقافية للدول الإسلامية، وفي مقدمتها مصر التي تواصل ترسيخ مكانتها كمركز إشعاع ثقافي وتاريخي عالمي.