رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد انتهاء زيارته الرسمية للسعودية

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين، وترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية الجلسة الختامية للإجتماع الحادى عشر للجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى، وأسفرت إجتماعات اللجنة عن التوافق حول تعزيز أوجه التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والسعودية بمختلف المجالات العسكرية.

وأثنى الفريق أحمد خليفة على مستوى التعاون والتنسيق المتكامل للجنة العسكرية المشتركة، مشيراً إلى عمق الروابط الراسخة التى تجمع البلدين الشقيقين، وما تتسم به العلاقات العسكرية من توافق للرؤى لدعم ركائز الأمن والإستقرار بالمنطقة .

من جانبه أكد الفريق أول الركن فياض بن حامد الرويلى حرص المملكة العربية السعودية على دعم آفاق التعاون العسكرى مع مصر بما يعزز قدرات القوات المسلحة لكلا البلدين فى ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفى ختام الجلسة تم التوقيع على محضر لجنة التعاون العسكرى المصرى السعودى بحضور عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي