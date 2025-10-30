أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مئات من قنوات وشبكات التليفزيون والمنصات الإعلامية الدولية سوف تنقل على الهواء مباشرة وقائع افتتاح المتحف المصري الكبير إلى مئات الملايين من شعوب العالم، الذين ينتظرون متابعة هذا الحدث الثقافي – السياحي- التاريخي، غير المسبوق في أهميته ودلالته بالنسبة للمهتمين بالإرث الحضاري الإنساني، فضلاً عن الأهمية التي يضفيها على هذا الافتتاح؛ مشاركة أكبر حشد من قادة وزعماء ومسئولي دول العالم والرموز الثقافية والإعلامية في المجتمع الدولي.

وقال "رشوان" في بيان: إن الهيئة قد منحت تصاريح التغطية الإعلامية إلى (450) مراسلاً يمثلون(180) وسيلة إعلامية دولية من المراسلين المعتمدين المقيمين في مصر، والزائرين الذين وصلوا خصيصاً لنقل هذا الاحتفال التاريخي إلى العالم.

وأشار إلى أن من بين هذه المؤسسات الإعلامية (70) من وسائل الإعلام الأوربية، و(24) من مؤسسات الإعلام الأمريكية، و( 30) وسيلة إعلامية من الدول الآسيوية، إضافة إلى (48) من الصحف وقنوات التلفزيون والمواقع العربية، مضيفاً أن من بين وسائل الإعلام المشاركة في التغطية الإعلامية لافتتاح المتحف، (70) من أكبر قنوات وشبكات التليفزيون في العالم، وأهم (35) وكالة أنباء دولية مصورة، إلى جانب الصحف والمواقع الإخبارية.

وأوضح رئيس "هيئة الاستعلامات"، أن الهيئة قامت بالتعاون مع المؤسسات المعنية بمنح خطوط بث مباشر مجانية للآلاف من قنوات التليفزيون الدولية لنقل حفل الافتتاح والفعاليات المرتبطة به، إضافة إلى مشاركة مئات من المصورين والإعلاميين المرافقين للقادة والوفود الرسمية.

وأشار رشوان إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات شكلت غرف عمليات في الديوان العام للهيئة، وفي المركز الصحفي للمراسلين الأجانب لتقديم كافة التيسيرات للمراسلين لتمكينهم من نقل صورة تتناسب مع أهمية هذا الحدث الكبير، حيث يتم إمداد كافة الإعلاميين على مدار الساعة بالبيانات والمعلومات، وكذلك تزويدهم بنصوص التغطيات المتميزة التي تقوم بها وسائل الإعلام المصرية خاصة تلك الصادرة باللغات الأجنبية ومنها صحيفة "الأهرام إبدو" التي أعدت ملفات شاملة باللغة الفرنسية، و صحيفتي "الأهرام ويكلي" و"الإجيبشيان جازيت" الصادرتين باللغة الإنجليزية، وكذلك موقع "الأهرام أون لاين" الذي تبثه مؤسسة الأهرام وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بالإضافة إلى رصد ومتابعة وتحليل التغطيات الإعلامية الدولية لهذا الحدث واطلاع الرأي العام المصري عليها عبر تقارير وبيانات الهيئة فور انتهاء فعاليات الاحتفال.

وأشاد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بالتغطيات الواسعة والمهنية التي يقوم بها الإعلام المصري على نحو يليق بهذه المناسبة الوطنية الكبرى، خاصة وأن الكثير من صحف العالم ووسائل الإعلام الأجنبية تنقل الكثير من هذه التغطيات إلى الشعوب الأخرى.

اقرأ أيضًا:

توت عنخ آمون.. أسرار حياة وموت الفرعون الشاب صاحب أسطورة "لعنة الفراعنة"

الأضخم في التاريخ.. رحلة الملك رمسيس الثاني من ميت رهينة إلى المتحف الكبير (صور وفيديو)

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس وزراء الكويت تعزيز التعاون والاستثمارات المشتركة

اليوم.. بدء تطبيق التوقيت الشتوي 2025

محاكاة لنهر النيل.. أشياء لن تراها إلا في المتحف المصري الكبير -(فيديو)