أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الحديث عن جفاف مياه النيل مجرد شائعات لا تستند إلى الحقيقة، مشددًا على أن الأوضاع المائية في مصر مستقرة ولا تشكل خطرًا على الأمن المائي.

وقال فاروق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، أن فيضانات "طرح النهر" التي أثرت على بعض الأراضي الزراعية هي ظاهرة طبيعية ضمن الدورة المائية للنيل، مضيفًا أنها لا تهدد مخزون المياه.

وأوضح الوزير، أن الأضرار التي لحقت بالمزارعين نجمت عن تجاهل تحذيرات الوزارة بعدم الزراعة في مناطق "طرح النهر" المعرضة للفيضانات، قائلًا: "الدولة ملتزمة بدعم المتضررين من خلال حلول بديلة وتعويضات".

وأشار فاروق، إلى أن مصر تسير بخطوات متسارعة نحو استصلاح ثلاثة ملايين فدان جديدة باستخدام أحدث تقنيات الري، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي.

وأضاف أن مشروع الدلتا الجديدة يشمل 2.2 مليون فدان، إلى جانب نصف مليون فدان في سيناء ومناطق أخرى، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل طفرة في القطاع الزراعي المصري.

وتابع فاروق، أن التوسع الزراعي يعتمد على محطات معالجة الصرف الزراعي والمياه الجوفية، قائلًا: "نستخدم بذورًا حديثة تتحمل الملوحة والجفاف، مما يقلل استهلاك المياه ويزيد الإنتاجية".

