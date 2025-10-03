شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

نشرت القوات المسلحة عبر منصاتها الرسمية سلسلة من الفيديوهات الوثائقية التي تستعرض أبرز بطولات الجنود والضباط المصريين خلال الحرب، وتروي تفاصيل المعارك التي خاضتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قادة الجيش فى إدارة العمليات العسكرية.

أثار تضمُّنُ لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ -التي تنظمها الجامعة الأمريكية- الباحثَ رافائيل كوهن، جدلاً كبيراً في الوسط الثقافي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في العام المالي 2024-2025، مشددًا على أن معدل النمو البالغ 4.4% تجاوز التوقعات التي كانت تستهدف 4.2%.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج وطني خالص، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، مشددًا على أن هذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري.

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على تحقيق نتائج مالية واقتصادية متميزة تعكس نجاح هذه السياسات.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوطها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، كما يلي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أعدت خططًا استباقية لمواجهة تداعيات فيضان النيل المتوقع خلال شهر أكتوبر.

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن التصريف الأحادي لمياه سد النهضة من إثيوبيا يُعد جريمة مائية تهدد الأمن المائي لدول المصب، مشددًا على أن الفيضانات في السودان ناتجة عن إدارة غير مسؤولة أدت إلى تراكم كميات هائلة من المياه.

أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في فاعلية “فني وافتخر” لتكريم خريجي الدبلومات الفنية.