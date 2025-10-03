حدث منتصف الليل| أول تعليق حكومي على فيضان النيل.. ولقطات من حرب أكتوبر تذاع لأول مرة
السيدة انتصار السيسي خلال فاعلية “فني وافتخر”
شهدت ليلة الخميس، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات وثائقية من حرب أكتوبر تعرض لأول مرة
نشرت القوات المسلحة عبر منصاتها الرسمية سلسلة من الفيديوهات الوثائقية التي تستعرض أبرز بطولات الجنود والضباط المصريين خلال الحرب، وتروي تفاصيل المعارك التي خاضتها، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها قادة الجيش فى إدارة العمليات العسكرية.
رفائيل كوهين يُثير الجدل بجائزة نجيب محفوظ.. وعضو بلجنة التحكيم يرد
أثار تضمُّنُ لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ -التي تنظمها الجامعة الأمريكية- الباحثَ رافائيل كوهن، جدلاً كبيراً في الوسط الثقافي، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الملتهبة والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
مدبولي: شراكة مع إمارة الفجيرة لتأسيس منطقة لوجستية لتخزين وتداول النفط
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا في العام المالي 2024-2025، مشددًا على أن معدل النمو البالغ 4.4% تجاوز التوقعات التي كانت تستهدف 4.2%.
مدبولي يعلق على زيادات أسعار المحروقات: الدولة لن تلغي الدعم بالكامل
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو برنامج وطني خالص، يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد ودعم القطاعات الحيوية، مشددًا على أن هذا البرنامج يعكس رؤية الدولة لتحقيق مصلحة الاقتصاد المصري.
وزير المالية: تحصيل 67.4 مليار جنيه من الضرائب خلال العام المالي الحالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية بدأت تؤتي ثمارها، مشددًا على تحقيق نتائج مالية واقتصادية متميزة تعكس نجاح هذه السياسات.
السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات اعتبارًا من السبت المقبل
قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوطها، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، كما يلي:
سيغمر أراضٍ بالمنوفية والبحيرة.. أول تعليق حكومي على فيضان النيل في أكتوبر وتحذير من التعديات
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية أعدت خططًا استباقية لمواجهة تداعيات فيضان النيل المتوقع خلال شهر أكتوبر.
شراقي يُعلق على تحذير الحكومة من غمر أراضٍ في المنوفية والبحيرة
أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، أن التصريف الأحادي لمياه سد النهضة من إثيوبيا يُعد جريمة مائية تهدد الأمن المائي لدول المصب، مشددًا على أن الفيضانات في السودان ناتجة عن إدارة غير مسؤولة أدت إلى تراكم كميات هائلة من المياه.
انتصار السيسي: التعليم الفني هو أحد الأعمدة المهمة في بناء وطننا
أكدت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بالمشاركة في فاعلية “فني وافتخر” لتكريم خريجي الدبلومات الفنية.