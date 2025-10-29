كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير سد كويشا الذي أعلنت الحكومة الإثيوبية بناءه مؤخرًا، على الأمن المائي بالمنطقة.

وقال شراقي، في تصريحاته لـ"مصراوي"، إن دولة كينيا تعد الأكثر ضررًا من بناء السد؛ كونه يقع على نهر أومو، الذي صب فيها، موضحًا أنه السد الرابع الذي تنشئه الحكومة الإثيوبية بذات المنطقة؛ حيث أقامت من قبله 3 سدود، وكانت لها تأثير واضح على الرقعة الزراعية والمراعي الكينية.

وأشار شراقي إلى أن تأثير السدود التي شيدتها إثيوبيا على كينيا لم يقتصر فقط على الرقعة الزراعية والمراعي؛ بل امتد الأمر لهجرة السكان من بعض المناطق نتيجة عدم تلبية احتياجاتهم المائية.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت بناء مشروع كويشا للطاقة الكهرومائية في منطقة جنوب غرب البلاد، واكتمال تنفيذه بنسبة 70%.

وبدأ العمل في بنائه منذ مارس 2016، ومصمم لتوليد ما بين 1800 و2160 ميجاوات من الكهرباء، ويُعدّ ثاني أكبر منشأة للطاقة الكهرومائية في إثيوبيا بعد سد النهضة الإثيوبي الكبير؛ حيث يبلغ طول قمته 1000 متر، مع خزان سعة 9 مليارات متر مكعب داخل جسم السد، ويصل ارتفاعه إلى 128 مترًا.

