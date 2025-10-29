بروتوكول تعاون بين "أوراسكوم" و"بروك" لرعاية الدواب العاملة بالأهرامات

كتب- محمد شاكر:

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز، عن توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية بروك الخيرية، وهي إحدى الجمعيات العالمية الرائدة في مجال رعاية وحماية الدواب.



وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات والمجلس الأعلى للآثار لتطوير منطقة الزيارة والنهوض بها داخل هضبة الأهرامات بالجيزة، بهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس عراقة وحضارة مصر.



يهدف التعاون إلى تحسين الحالة الصحية والمعيشية للدواب العاملة داخل منطقة الزيارة، وتوفير بيئة آمنة وصحية تليق بأحد أهم مواقع التراث العالمي وتحسين الصورة الذهنية لمعاملة الدواب العاملة.



ويأتي هذا التعاون تأكيدًا لحرص شركة أوراسكوم بيراميدز على تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان وتحسين ظروف العمل والمعيشة للدواب العاملة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار ومديرية الطب البيطري بالجيزة، لضمان توفير بيئة إنسانية وصحية تحافظ على سلامة الحيوانات والعاملين والزوار على حد سواء. ويتضمن البروتوكول تنفيذ مجموعة من الإجراءات والأنشطة تشمل:

تنفيذ برنامج متكامل للرعاية البيطرية والصحية للحيوانات العاملة داخل المنطقة الأثرية، بما يحقق الأهداف الإنسانية والسياحية المشتركة، وكذلك تقديم الفحوصات الطبية الدورية للحيوانات العاملة، وتوفير العلاج والتطعيمات واللقاحات اللازمة بشكل منتظم.



وأيضا إعداد وتنفيذ برامج توعوية وورش عمل تدريبية لأصحاب الحيوانات والعاملين عليها، لتعزيز مفاهيم الرفق بالحيوان وتحسين أساليب التعامل والرعاية، بالتعاون مع أطباء بيطريين متخصصين، والتنسيق المستمر مع الجهات البيطرية الحكومية لضمان الالتزام بالمعايير والقوانين المصرية، وإنشاء وصيانة أحواض مياه مخصصة لتوفير مصدر دائم ونظيف للشرب داخل المنطقة الأثرية.



وصرح الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الرفق بالحيوان رسالة إنسانية عظيمة رسختها الحضارة المصرية القديمة منذ آلاف السنين وجاءت الأديان السماوية لتؤكدها.



وأضاف: من الطبيعي أن تمتد هذه الرسالة إلى المنطقة الأثرية الأهم في العالم، حيث نعمل على تغيير الصورة الذهنية السلبية حول معاملة الحيوانات، ولذا نسعد بالتعاون مع الجمعيات الأهلية المرخصة لتحقيق هذا الهدف الإنساني وتحسين الصورة الحضارية لمصر.



وأكد المهندس شريف فودة، رئيس مجلس إدارة جمعية بروك أن بروك تفتخر بهذا التعاون المثمر مع شركة أوراسكوم بيراميدز والمجلس الأعلى للآثار في واحدة من أشهر المناطق الأثرية في العالم. مؤكدا أن هدفنا هو تحسين صحة ورفاهية الدواب العاملة وتوعية أصحابها بأفضل أساليب الرعاية والتعامل، بما يسهم في الارتقاء بجودة التجربة السياحية في منطقة الأهرامات.



وأضاف: نسعى مع شركائنا لجعل الأهرامات نموذجًا يحتذى به في تطبيق مبادئ الرفق بالحيوان وتحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الإنساني ورعاية الحيوانات التي تشاركنا هذا التراث.



ومن جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات أنه يأتي هذا التعاون في إطار التزام أوراسكوم بيراميدز بتطوير تجربة الزيارة في الأهرامات بشكل شامل يواكب عظمة المكان وتاريخه الإنساني.

وأضاف جزارين: نؤمن أن الاهتمام بصحة الدواب العاملة ورعايتها هو جزء أساسي من تطوير المنطقة وتقديم تجربة سياحية إنسانية وحضارية تليق باسم مصر وأهم أثر في العالم. هذا التعاون مع جمعية بروك يترجم رؤيتنا نحو تحقيق تنمية مستدامة تشمل الإنسان والحيوان والمكان معًا.



ما هي جمعية بروك؟



تُعد جمعية بروك (Brooke) إحدى أبرز المنظمات الخيرية الدولية المعنية برفاهية خيول وجمال وحمير العمل حول العالم، وقد تأسست عام 1934 في المملكة المتحدة. تعمل الجمعية في أكثر من عشر دول لتحسين صحة الحيوانات العاملة التي يعتمد عليها ملايين الأشخاص في كسب رزقهم اليومي، من خلال توفير الرعاية البيطرية الميدانية، وبرامج التوعية والتدريب لأصحاب الحيوانات والعاملين معها وفي مصر.

تُعد جمعية بروك من أوائل المنظمات التي قدمت خدمات بيطرية متخصصة للحيوانات العاملة، حيث تدير شبكة من العيادات الثابتة والمتحركة في عدد من المحافظات. وتوفر هذه العيادات خدمات علاجية مجانية للحيوانات، إلى جانب برامج تدريبية وتوعوية لأصحابها والعاملين في مجالات النقل والزراعة والسياحة. كما تعمل الجمعية على رفع الوعي بأهمية الرفق بالحيوان وتحسين ممارسات الرعاية اليومية، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية لتعزيز مفهوم الاستدامة في التعامل مع الحيوانات العاملة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود بروك المتواصلة للمساهمة في تحسين أوضاع الحيوانات وخلق بيئة أكثر رحمة وإنسانية في المجتمعات التي تخدمها



شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية..



شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات الترفيهية (Orascom Pyramids) هي شركة مساهمة مصرية، تابعة لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتعمل في مجال تطوير وإدارة وتشغيل المشروعات السياحية والترفيهية. وتقوم حاليًا بتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات السياحية داخل منطقة الزيارة بهضبة أهرامات الجيزة، بموجب عقد انتفاع مع المجلس الأعلى للآثار لمدة خمسة عشر عامًا.



