أعلنت مديرية الطب البيطري بالمنيا، عن تحصين 45 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثالثة والتي انطلقت منذ السبت 25 أكتوبر الجارى، تنفيذاً لتعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد ركائز الأمن الغذائي القومي.

وأشار الدكتور طارق ربيع، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ 200 ألف رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والكوادر البشرية لتنفيذ أعمال التحصين بكفاءة وتقليل معدلات الإصابة بالأمراض الوبائية ، مع الالتزام الكامل بإجراءات الأمان الحيوي ، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية.

وأضاف مدير المديرية أن الحملة تستهدف جميع قرى ومدن المحافظة من خلال تنظيم زيارات ميدانية للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وتعريف المربين والمزارعين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات اشتباه والمساهمة في إنجاح الحملة لتنمية الثروة الحيوانية.