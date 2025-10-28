قالت وزارة العمل إنه تم عقد دورة تدريبية متخصصة للعاملين بشركة "طلبات" على مدى يومَي 27 و28 أكتوبر الجاري بالقاهرة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتَي العمل والداخلية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، وبإشراف خالد عبد الله مستشار الوزير للسلامة، بشأن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة وشركة طلبات، إحدى كبرى الشركات العاملة في مجال توصيل الطلبات، ضمن مخرجات مبادرة "سلامتك تهمنا" الخاصة بعمال توصيل الطلبات (الدليفري).

وتناولت الدورة، حسب بيان العمل، اليوم الثلاثاء، مجموعةً من المحاضرات التوعوية المتخصصة؛ حيث ألقى المقدم محمد عادل، من الإدارة العامة للمرور، محاضرة بعنوان "السلامة المرورية والالتزام بقواعد وآداب المرور وفقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية"، وقدَّم الدكتور محمد منتصر، رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، محاضرةً عن "مهمات الوقاية الشخصية لعمال التوصيل".

وشارك الدكتور محمود أبو بية، مدير عام إدارة تأمين بيئة العمل، بمحاضرة بعنوان "أهداف السلامة والصحة المهنية ومهمات الوقاية الشخصية وصيانة وسائل النقل المستخدمة"، وتم عرض مجموعة من الفيديوهات التوضيحية التي أعدتها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية حول المخاطر التي قد يتعرض لها عمال توصيل الطلبات أثناء أداء مهامهم اليومية.

وتؤكد وزارة العمل استمرارها في تنفيذ برامج ودورات تدريبية متخصصة على جميع المحاور لحماية العاملين ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وزيادة الوعي لدى فئات العمال المختلفة؛ وبخاصة العاملين في مهن الخدمات والتوصيل.