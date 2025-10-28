تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محمد الأتربي: المتحف الكبير رسالة للعالم تحمل تاريخ آلاف السنين من الحضارة



أكد محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي وعضو مجلس إدارة المتحف المصري الكبير، أن دعم المتحف يمثل واجبًا وطنيًا يعكس التزام البنك بالثقافة والهوية المصرية.

وقال الأتربي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن المتحف ليس مجرد مشروع سياحي أو ثقافي، بل رسالة مصر للعالم تحمل تاريخ آلاف السنين من الحضارة.

عمرو أديب: أزمة السودان تهدد استقرار المنطقة ومصر تراقب بقلق

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الوضع في السودان يشهد تصعيدًا خطيرًا يهدد بمزيد من الاضطرابات الإقليمية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مطار الخرطوم، الذي أعيد فتحه مؤخرًا، تعرض لضربات بطائرات مسيرة، مما يهدد بإغلاقه مجددًا، مشيرًا إلى أن سقوط مدينة الفاشر بعد أكثر من 20 شهرًا من الصراع قد يغير مسار الحرب في السودان.

المالية: إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن تصميم وإصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملة في أبهى صورة تليق بقيمة الحدث التاريخي.

وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد محمد جبران وزير العمل، أن حملات التفتيش على المنشآت لضمان التزامها بالحد الأدنى للأجور مستمرة دون توقف، مشيرًا إلى أن الفرق تمكنت من زيارة 1065 منشأة خلال الأيام العشرة الماضية فقط.

أحمد موسى يطالب بعرض احتفالية المتحف المصري الكبير بمختلف ميادين ومطارات مصر

دعا الإعلامي أحمد موسى، جميع السفارات المصرية في الخارج إلى بث احتفالية المتحف المصري الكبير على شاشات العالم كافة، مؤكدًا أن هذا الحدث يمثل مناسبة تاريخية لا تتكرر إلا كل مئة عام.

وقال "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن احتفالية المتحف المصري الكبير حدث فريد من نوعه يستحق أن يراه العالم بأسره، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل واجهة الحضارة المصرية الحديثة وتجسيدًا لتاريخها العريق.

خبير آثار: حفل افتتاح المتحف الكبير سيتفوق على موكب المومياوات

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، بل هو "كنز لا يُقدّر بثمن" وواحد من أعظم المشاريع الحضارية على مستوى التاريخ الحديث.

وخلال لقائه مع الإعلامية مروة عبدالجواد في برنامج "حوار الساعة" عبر شاشة "هي"، أوضح الدكتور شاكر أن حفل افتتاح المتحف سيتجاوز موكب المومياوات الملكية في مستوى الإبهار بمقدار عشر مرات، مشيرًا إلى أن الاحتفالية ستضم تعاونًا فنيًا استثنائيًا بين الموسيقار العالمي الشهير هشام نزيه والمايسترو ناير ناجي، أصغر رئيس أوركسترا في العالم.