شهدت ليلة الإثنين، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

المالية: إطلاق 6 عملات تذكارية فريدة احتفالًا بافتتاح المتحف الكبير

أكد الدكتور شريف حازم منصور، مستشار وزير المالية للشؤون الهندسية، أن تصميم وإصدار العملات التذكارية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير جاء بالتعاون المشترك بين وزارة المالية وإدارة المتحف، وبمشاركة أساتذة متخصصين في علوم المصريات، لضمان خروج العملة في أبهى صورة تليق بقيمة الحدث التاريخي.

صور.. لماذا أضاءت طب القاهرة قبة قصر العيني باللون الوردي؟

نشرت كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، صورا توضح إضاءة قبة قصر العيني باللون الوردي في مشهد رمزي.

حالة الطقس غدًا.. أجواء خريفية وتحذير من الشبورة وسحب على هذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد.

شراقي: منظومة مصر المائية أحبطت أزمة فيضان سد النهضة وحافظت على أمننا المائي

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر نجحت في التعامل مع تبعات فيضان سد النهضة الذي أثر على السودان، وذلك بفضل منظومتها المائية المتطورة.

خبير آثار: حفل افتتاح المتحف الكبير سيتفوق على موكب المومياوات

أكد الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مبنى، بل هو "كنز لا يُقدّر بثمن" وواحد من أعظم المشاريع الحضارية على مستوى التاريخ الحديث.

500 مجسم لشخصيات مصرية بارزة.. تعرف على آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف الكبير

تفصلنا ساعات قليلة على لحظة تاريخية ينتظرها العالم أجمع، حيث تتواصل الاستعدادات المكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، ومن محيط المتحف، يمكن ملاحظة حالة من النشاط الدؤوب في مختلف القطاعات، إذ تعمل الجهات المعنية على قدم وساق لتجهيز المنطقة المحيطة بهذا الصرح الحضاري الذي يُعد هدية مصر للعالم و"هرمها الرابع".

فريق "باب الخلق" يواجه رفضًا من بعض الأهالي للتصوير.. ومحمود سعد: "كانوا هيضربونا" -(فيديو)

كشف الإعلامي محمود سعد خلال حلقة جديدة من برنامجه "باب الخلق" عن جانب من المعاناة اليومية لأهالي الصعيد، حيث واجه فريق البرنامج موقفًا مضطربًا أثناء محاولة تصوير أوضاع السيدات العاملات في إحدى القرى.

الداعية عمرو مهران: مقولة "هيتغير بعد الجواز.. فخ شيطاني وموروث اجتماعي فاسد"

كشف الداعية عمرو مهران، عن أهم معيار يجب أن يتوافر في الشريك المناسب في الزواج.

توجيه مهم من وزيرة التضامن بشأن طلاب أبناء أسر تكافل وكرامة

وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر " تكافل وكرامة" بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وذلك على مدار العام.

شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)



التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بالعاصمة الإيطالية روما، الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وذلك على هامش مشاركته في اللقاء العالمي من أجل السلام «إيجاد الجرأة على تحقيق السلام».

هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر شمال مطروح.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت اليوم الاثنين هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر، على بعد 867 كم شمال مرسى مطروح.