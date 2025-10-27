عمرو أديب: أزمة السودان تهدد استقرار المنطقة ومصر تراقب بقلق

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الوضع في السودان يشهد تصعيدًا خطيرًا يهدد بمزيد من الاضطرابات الإقليمية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مطار الخرطوم، الذي أعيد فتحه مؤخرًا، تعرض لضربات بطائرات مسيرة، مما يهدد بإغلاقه مجددًا، مشيرًا إلى أن سقوط مدينة الفاشر بعد أكثر من 20 شهرًا من الصراع قد يغير مسار الحرب في السودان.

وأضاف أن الأزمة السودانية تتجاوز حدود البلاد لتصبح مصدر قلق للمنطقة بأكملها، مشيرًا إلى أن الدعم السريع، الذي يمتلك قوات وأسلحة متطورة، يثير تساؤلات حول مصادر تمويله وقدراته، مؤكدًا أن هناك أطرافًا خارجية تدعم الصراع دون أن يخوض في تفاصيل تلك الأطراف لعدم توفر المعلومات الكافية.

وتابع مقدم "الحكاية" أن مصر ضمن المجموعة الرباعية التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة، تبذل جهودًا مكثفة لاحتواء الأزمة.

وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى السيطرة على الوضع ومنع تفاقمه، خاصة بعد أن بدأ السودانيون في العودة إلى بلادهم مع بوادر الهدوء قبل هذا التصعيد الأخير.

وأشار إلى أن مصر تستضيف ملايين اللاجئين السودانيين، حيث يتراوح عددهم بين 3 إلى 4 ملايين، مما يجعل الأزمة قضية مباشرة للأمن القومي المصري.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أن استمرار الصراع قد يؤدي إلى موجات نزوح جديدة، مما يزيد الضغط على مصر والدول المجاورة.

وأشار إلى أن هناك أبعادًا معقدة في الصراع تشمل تأثيرات إقليمية ودور جماعات مثل الإخوان المسلمين.

وأضاف أن الوضع في المثلث الحدودي بين مصر وليبيا والسودان يعاني من اضطرابات، مع وجود تهديدات محتملة تتطلب يقظة مستمرة من الإدارة المصرية.