رصدت وزارة البيئة شكوى بشأن انبعاثات من محطة خلط خرسانة بقرية رملة الأنجب – مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتم على الفور تشكيل لجنة عاجلة مشتركة من فرع جهاز شئون البيئة بوسط الدلتا، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومجلس مدينة أشمون، ومديرية الزراعة بالمنوفية.

وقد توجهت اللجنة إلى موقع الشكوى وأجرت المعاينة الميدانية وفقًا لأحكام القرار رقم 397 لسنة 2024 الصادر عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية والإدارية، بمحطة الخلط منها عدم الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدم وجود سجل بيئي أو سجل للمخلفات الخطرة بالموقع.

كما أوضحت الدكتورة منال عوص، أن نتائج القياسات التي أجراها معمل فرع جهاز شئون البيئة بطنطا تجاوز مستويات الأتربة والضوضاء للحدود القانونية المقررة بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

وقد أفاد القائمون على الموقع بأن مصدر الانبعاثات التي تضرر منها المواطنين ناتج عن كسر مفاجئ في ماسورة تفريغ الأسمنت.

وأكدت د. منال عوض، أن إدارة الموقع تعهدت للجنة بتقديم خطة إصحاح بيئي خلال أسبوع للهيئة العامة للتنمية الصناعية للتوافق مع القوانين البيئية، إلى جانب تنفيذ عدد من الإجراءات التصحيحية العاجلة تتضمن تغطية أسطح خزانات الأسمنت، وتركيب ستارة عازلة على السور المجاور لحماية الزراعات، وتغطية جميع السيور بخط الإنتاج للحد من الانبعاثات، وقد تم إثبات جميع ما ورد من مخالفات تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التوافق البيئي.