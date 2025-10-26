قالت الإعلامية لميس الحديدي إن أنظار العالم تتجه نحو افتتاح المتحف الكبير يوم السبت القادم، مؤكدة أنه يمثل هدية مصر للعالم وأكبر متحف مخصص لحضارة واحدة وهي الحضارة الفرعونية.

وأضافت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على شاشة النهار: "أنظار العالم كله تتجه صوب هذا الافتتاح، والصحافة الأجنبية جميعها تتحدث عن هذا الحدث الاستثنائي"، مشيرة إلى أن التأجيل الذي حدث في يوليو الماضي جاء فيه الخير.

وتابعت مقدمة "الصورة": "كنا زعلانين لما تم تأجيل الافتتاح، لكن كل تأخيره وفيها خيره"، موضحة أن التوقيت الجديد تزامن مع توقف الحرب ودخول المنطقة في مفاوضات شرم الشيخ وصولًا إلى قمة السلام، مما أتاح حضورًا أكبر للحدث.

وأكدت أنها تلقت معلومات مؤكدة عن "حضور أكثر من 60 شخصية من الرؤساء والملوك وقريناتهم ورؤساء الوزراء"، لافتة إلى أن العدد يفوق بكثير ما كان متوقعًا في الموعد السابق.

وكشفت عن تفاصيل الحفل الذي سيبدأ السابعة مساء ويستغرق ساعة ونصف، يليه جولة للزعماء في المتحف، مشيرة إلى أن الملك توت عنخ آمون سيكون "البطل داخل المتحف" بعد نقله من متحف التحرير.

وأشارت إلى أن العرض سيشمل موسيقى من تأليف هشام نزيه بقيادة المايسترو ناير ناجي بمشاركة 78 عازفًا مصريًا وعازفين دوليين، معربة عن ثقتها في أن الحفل سيكون تحت إشراف محمد السعدي الذي لا يترك أي تفصيلة للصدفة.