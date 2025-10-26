"مستقبل وطن" يحصد 19 منصبًا في تشكيل لجان مجلس الشيوخ بينهم 6 رؤساء

حصل حزب مستقبل وطن، على 19 منصبًا في تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بواقع 6 رؤساء لجان و13 وكيلًا وأمين سر، وذلك في ضوء نتائج انتخابات اللجان للدور الجديد من الفصل التشريعي الثاني.

وجاءت الأسماء كالتالي:-

حسني عبداللطيف أبوزيد، رئيس اللجنة التشريعية (معين)، وأحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة (معين)، ومحمد مصطفى كمال شهده، رئيس لجنة الشؤون الخارجية (معين) وبهي الدين نصر زغلول، وكيل لجنة الدفاع (معين) وعصام محمد العزب مصطفى، أمين سر اللجنة (معين).

ومحمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة (قائمة) وأسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة (معين) وأكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان (قائمة) وعلي كيوان، وكيل اللجنة أيضا، قائمة، وأحمد صبور، أمين سر اللجنة، فردي.

وناجح جلال، وكيل لجنة التعليم، قائمة، ونادر يوسف، وكيل اللجنة، قائمة، وأحمد دياب، رئيس لجنة الشباب والرياضة، قائمة، وحسين عبدالله، وكيل لجنة الصحة، قائمة، وجمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة، فردي، وعبدالهادي القصبي، رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن، (معين) وهبة مكرم، وكيل اللجنة، قائمة، وأيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والإعلام (قائمة) ومحمد سليم، وكيل اللجنة الدينية، فردي.