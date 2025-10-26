انتخابات النواب: مقاعد لا ينافس عليها تحالف الأحزاب بالقاهرة

شهدت القوائم الانتخابية في عدد من دوائر محافظة القاهرة ملامح جديدة، حيث قرر تحالف الأحزاب "الذي يضم مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحماة وطن"، وعدة أحزاب أخرى، عدم المنافسة على جميع المقاعد في بعض الدوائر، وترك مقاعد خالية أمام مرشحين مستقلين أو من خارج التحالف.

ففي دائرة التجمع الخامس، التي تضم مقعدين، يخوض التحالف المنافسة على مقعد واحد فقط بمرشح حزب مستقبل وطن محمد شديد لبيب، فيما خلت المنافسة من مرشح للتحالف على المقعد الثاني، الذي يُرجَّح أن يتنافس عليه عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل.

أما في دائرة الزاوية الحمراء (مقعدين)، فقد دفع التحالف بمرشحه أمين مسعود، بينما يخوض النائب السابق عمرو وطني الانتخابات كمستقل، ورجحت مصادر أن يحظى بدعم غير معلن من التحالف.

وفي دائرة مصر القديمة (مقعد واحد)، تغيب للمرة الأولى أحزاب التحالف الرئيسية (مستقبل وطن – حماة وطن – الشعب الجمهوري)، وتقتصر المنافسة على ستة مرشحين، خمسة مستقلين وواحد حزبي هي علاء محمد مبارك عن حزب أبناء مصر.

أما دائرة البساتين (3 مقاعد)، فقد دفع التحالف بمرشحين فقط هما محمود سيد فرج عن مستقبل وطن، وعلي عبد الونيس عن حماة وطن، بينما ترك المقعد الثالث بشكل غير معلن لصالح إسلام أكمل قرطام، مرشح حزب المحافظين.