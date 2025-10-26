محسن البطران رئيسًا لـ"زراعة الشيوخ"



أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عن انتخاب النائب محسن البطران رئيسًا للجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.



كما انتُخب النائب محمد سليم السيد عطية، والنائب جمال أبو الفتوح وكيلين، والنائب محمد علاء عبد النبي وكيلًا ثانيًا، والنائب محمد إبراهيم شعيب أمينًا لسر اللجنة.



وكان المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، قد دعا اللجان النوعية بالمجلس إلى الانعقاد في مقارّها لانتخاب هيئات مكاتبها.



وجاء ذلك خلال الجلسة العامة الثانية للمجلس اليوم، بعد رفع الجلسة الأولى لمنح الأعضاء فرصة لمراجعة رغباتهم بشأن قوائم تشكيل اللجان النوعية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.



وتُجرى انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية لاختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، على أن يعقد المجلس جلسة لاحقة لإعلان نتائج الانتخابات.



ويبلغ عدد مقاعد هيئات مكاتب اللجان النوعية 56 مقعدًا، بواقع 14 رئيس لجنة، و28 وكيلًا، و14 أمين سر.



