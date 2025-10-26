"قومي حقوق الإنسان" يستقبل طلاب سياسة واقتصاد جامعة المستقبل

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، وفدًا من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل برئاسة الدكتور هاني الشامي عميد الكلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي لدى طلابها بدور المجلس في دعم قضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافتها.

كان في استقبال الوفد، السفير محمود كارم، رئيس المجلس، حيث أكد أهمية التواصل بين المجلس والمؤسسات الأكاديمية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان في الفكر الجامعي.

وتحدث "كارم"، عن مبادئ باريس والمعايير الدولية التي تحدد دور ووظيفة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية دورها في المجتمع، حيث يعمل المجلس على رصد حالة حقوق الإنسان في الشارع المصري، وإصدار التقارير السنوية عن حالة حقوق الإنسان وإصدار التقارير الدولية مثل تقرير المراجعة الدورية الشاملة.

وقدمت الدكتورة نهى طلعت، عضو المجلس ورئيس اللجنة الاجتماعية بالمجلس، عرضًا شاملًا حول آليات عمل المجلس ولجانه ووحداته ونشأته، وقانون المجلس وتعديله، ودور المجلس في زيارة المستشفيات ودور الرعاية وما ينتج عنها من توصيات، وما يقوم به المجلس بالمساهمة في تقديم المقترحات في تعديل القوانين.

وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس، دور المجلس في تلقي الشكاوى وتطوير آليات عمل منظومة الشكاوى حيث يتم تلقي الشكاوى عبر الوسائل المختلفة سواء من موقع المجلس أو تطبيق الشكاوى على الأجهزة، أو المقابلة الشخصية.

وأعلن أنه سيتم تنظيم برنامج تدريب ومحاكاة لطلاب الجامعات المصرية بالمجلس خلال الفترة القادمة.

فيما أشار الدكتور هاني الشامي، عميد الكلية، إلى ضرورة استمرار التعاون بين الجامعة والمجلس، من خلال تنظيم ورش عمل، وحلقات نقاش، وبرامج تدريبية مشتركة، من أجل إعداد جيل واعٍ بحقوقه وواجباته، قادر على الدفاع عنها بروح وطنية ومسؤولية علمية.

وتحدث مسؤولو بعض اللجان والوحدات بالمجلس (الحقوق الثقافية - الحقوق الاقتصادية - نشر ثقافة حقوق الإنسان - مكافحة الاتجار بالبشر)، بالحديث مع الطلاب عن آليات عمل تلك اللجان والوحدات ومدى إسهامها في زيادة الوعي ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وفي ختام اللقاء، دارت مناقشة عامة بين الطلاب وفريق عمل المجلس.

اقرأ أيضًا:

حالة الطقس اليوم.. أجواء خريفية ونشاط للرياح وسحب منخفضة





بعد اعتذار مرشح.. كيف نظم القانون تعديل مرشحي القائمة بانتخابات النواب؟





موعد تطبيق التوقيت الشتوي في مصر 2025 وخطوات ضبط الساعة



