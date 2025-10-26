"الرعاية الصحية" توافق على إنشاء فروع جديدة.. وإجراء "فحوصات الحج"

كتب- أحمد جمعة:

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم (91)؛ لمناقشة عدد من الموضوعات التنظيمية والإدارية والفنية الهادفة إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة التشغيل بالهيئة وفروعها ومنشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل.



وفي مستهل الاجتماع، وجّه مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ خطة التأمين الطبي لقمة السلام بمدينة شرم الشيخ، والتي عُقدت بحضور عدد من قادة وزعماء العالم، وذلك لجهودهم الاحترافية في رعاية الوفود الأجنبية رفيعة المستوى أثناء وبعد القمة، مثمنًا مستوى الجاهزية والاحترافية في الأداء.



كما وجه مجلس الإدارة، بحسب بيان صحفي، التهنئة للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بمناسبة حصولها على جائزة النجمات الذهبية الثلاث في مجال جودة الرعاية الصحية من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا ISQua)، باعتبارها إنجازًا وطنيًا يعكس ريادة مصر في مجال جودة الخدمات الصحية واعتماد المنشآت الطبية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.



وفي إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة من حيث المبدأ على إنشاء فروع جديدة للهيئة بمحافظات المنيا، مرسى مطروح، وذلك تعزيزًا للتوسع الجغرافي للمنظومة وتحقيق الانتشار المؤسسي المطلوب لتيسير متابعة التشغيل بالمحافظات الجديدة.



فيما وافق مجلس الإدارة على إجراء الكشف الطبي والفحوصات اللازمة للمواطنين المتقدمين للحصول على تأشيرات الحج لموسم عام 2026، وذلك طبقًا لما أقرته وزارة الصحة والسكان، وبما يضمن تقديم الخدمة الطبية وفقًا للمعايير المعتمدة.



كما وافق مجلس الإدارة على نقل تبعية مركز بورسعيد للأشعة المقطعية والرنين إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، موجّهًا الإدارة التنفيذية بالتنسيق مع لجنة حصر الأصول بوزارة الصحة لاستكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة لعملية النقل.



وفي سياق دعم البحث العلمي وتطوير منظومة البحوث الطبية، وافق المجلس على اعتماد اللائحة التنظيمية والمالية للجنة مراجعة أخلاقيات البحوث الطبية بالهيئة، وكذلك مشروع القرار الخاص بتشكيل اللجنة، بما يعزز من دور الهيئة في دعم البحوث الطبية المنضبطة علميًا.



فيما وجّه مجلس إدارة الهيئة التهنئة للدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى للبحوث الإكلينيكية بمجلس الوزراء ورئيس المجلس الاستشاري الطبي بالهيئة، لتعيينه عضوًا بمجلس الشيوخ، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في خدمة الوطن.



وفي ختام الاجتماع، كرّم مجلس إدارة الهيئة اللجنة القانونية المكلفة بإعداد لائحة الموارد البشرية للهيئة، تقديرًا لجهودها في إعداد وثيقة تنظيمية متكاملة تدعم التطوير المؤسسي وتحقق العدالة الوظيفية للعاملين بالهيئة.



حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (91) كلًا من: الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على منظومة التمريض بالهيئة، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدكتور وائل عبدالعال، عضو المجتمع المدني من خبراء إدارة الرعاية الصحية، كما شارك عبر تقنية الزووم، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي.



وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية كل من: الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة الاستراتيجية، الدكتور جمال رطبة، مستشار رئيس الهيئة للدراسات الاكتوارية ورئيس الإدارة المركزية لخدمات الدعم المؤسسي، الدكتور محمود الديب، مساعد المدير التنفيذي للتخطيط والخرائط الصحية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، الدكتور محمد السنافيري، مساعد المدير التنفيذي لشؤون تطوير وتقييم الخدمات الإكلينيكية، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.