نائب رئيس حزب المؤتمر: احتفالية "وطن السلام" أبرزت وجه مصر الإنساني



قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن احتفالية "مصر وطن السلام" التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت تجسيدا حيا لمعنى السلام الذي تنادي به مصر ورسالة قوية إلى العالم بأن مصر ما زالت – رغم كل ما تشهده المنطقة من صراعات – ركيزة الاستقرار وضمير الإنسانية في زمن فقد كثيرون فيه البوصلة الأخلاقية والسياسية.



وأكد الدكتور رضا فرحات في بيان له أن كلمة الرئيس السيسي خلال الاحتفالية كانت خطابا وطنيا وإنسانيا شاملا عكس فلسفة الدولة المصرية في التعامل مع القضايا الإقليمية والعالمية، القائمة على السلام القائم على العدل والكرامة، وليس على التوازنات المؤقتة أو الضغوط السياسية موضحا أن الرئيس تحدث من منطلق المسؤولية الأخلاقية لمصر تجاه البشرية جمعاء، و أن السلام ليس شعارا سياسيا بل التزام إنساني وديني راسخ في وجدان المصريين منذ فجر التاريخ.



وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن مشهد الرئيس السيسي وهو يحتضن الطفلة الفلسطينية "ريتاج" كان أحد أكثر اللحظات تعبيرا عن الجوهر الحقيقي للدبلوماسية المصرية، فمصر لا ترى في القضية الفلسطينية مجرد نزاع حدودي، بل قضية هوية وضمير تمس الوجدان الجمعي للأمة، موضحا أن هذه الصورة كانت كفيلة بإيصال رسالة للعالم أن الإنسان في فكر الدولة المصرية هو محور السياسة وغاية القرار.



وأضاف فرحات أن العروض الوثائقية التي شهدتها الاحتفالية عكست حقيقة الدور المصري على الأرض، من استقبال الجرحى الفلسطينيين، وتوفير الرعاية الطبية والإنسانية لهم، إلى الجهود المتواصلة في التهدئة وإعادة الإعمار وهي دلائل عملية على أن مصر لا تكتفي بالخطاب، بل تمارس السلام بالفعل، وتقدم نموذجا فريدا للدولة التي تجمع بين قوة الردع العسكري وإنسانية القرار السياسي.



وأكد فرحات أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمضي بثقة في طريقها كدولة راعية للسلام في عالم يموج بالتناقضات، مشددا على أن القيادة المصرية أعادت تعريف مفهوم السلام ليصبح مرتبطا بالكرامة الإنسانية لا بالمصالح الضيقة، وأن احتفالية "مصر وطن السلام" كانت تأكيدا جديدا على أن مصر لا تتحدث عن السلام بل تصنعه.