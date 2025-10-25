كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته واعضائه ونائبته، بخالص التهاني والتقدير للدكتورة إيناس عبدالدايم عضوة المجلس ومقررة لجنة الثقافة والفنون، بمناسبة تكريمها في مهرجان الموسيقى الدولي بدولة الكويت في دورته الخامسة والعشرين، تقديرًا لدورها البارز وإسهاماتها المتميزة في إثراء الحركة الموسيقية.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن فخرها واعتزازها بهذا التكريم المستحق، الذي يجسد المكانة الرفيعة التي تحتلها الدكتورة إيناس عبد الدايم في الساحة الثقافية والفنية، مشيدة بعطائها الكبير وإسهامها في تعزيز المشهد الموسيقي المصري والعالمي.

وأكدت أن الدكتورة إيناس تُعد نموذجًا مشرفًا للمرأة المصرية، بما تمتلكه من موهبة فنية رفيعة وصدى دولي واسع، حيث نجحت في تمثيل الثقافة المصرية بكل فخر أمام العالم، من خلال مسيرتها المبدعة وحضورها المتميز في العديد من المحافل والحفلات الدولية.