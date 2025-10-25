عمرو أديب: قطاع غزة علشان ياكل ويشرب محتاج 800 شاحنة مساعدات يوميًا



كشف الإعلامي عمرو أديب عن حجم التحديات التي تواجهها مصر في التعامل مع أزمة غزة، مشيرًا إلى أن الخلافات تكاد تصل إلى مرحلة الشجار.

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية mbc مصر: "القطاع علشان ياكل ويشرب محتاج 800 شاحنة في اليوم"، مشيرًا إلى أن الواقع الحالي لا يتجاوز 100 إلى 150 شحنة يوميًا فقط.



وتابع الإعلامي عمرو أديب: "هو عايز الدنيا تبقى صعبة.. هو يريد الفلسطيني يعاني.. هو مجرم حرب رسمي طبقًا للقوانين الدولية والعالمية".



وأكد أديب على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل على مدار الساعة لحل الأزمة.



وعن إعادة إعمار غزة، قال أديب: "نتحدث عن مدينة مدمرة تحتاج من 70 إلى 80 مليار دولار لإعادة الحياة بها".



وأضاف أن الدول المانحة تطلب ضمانات قبل تقديم المساعدة، مشيرًا إلى أنهم يقولون: "وريني اتفاق ملزم أن هذه الحرب انتهت وأن هذه الأرض قابلة للتطوير والإعاشة".



ووصف طبيعة العلاقة مع الجانب الإسرائيلي بالقول: "الإسرائيلي يكره الدور المصري كراهية التحريم.. مش عايز يشوفك"، معتبرًا أن مصر تواجه نظامًا "رزل ومجرم وبايخ".