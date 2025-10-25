هل تتعرض مصر للغرق حال انهيار سد النهضة؟.. وزير الري الأسبق يُجيب

كشف الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق عن مدى تأثر مصر حال تعرض سد النهضة الإثيوبي للإنهيار خاصة في ظل حالة التخبط التي تعاني منها إدارة السد والذي تم انشائه على منطقة تتعرض لزلازل بين الحين والآخر.

وقال "علام"، لمصراوي، أنه حال انهيار سد النهضة الإثيوبي لن تتعرض مصر لفيضانات أو الغرق نظرًا لامتلاكها الآليات الوسائل للتعامل مع كمية المياه المختزنه خلف سد النهضة والتي تقدر بـ 64 مليار متر مكعب.

وتابع: "هناك بحيرة السد العالي ومفيض مياه توشكى بالإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط وادفينا على فرع رشيد التي يمكن من خلالها تصريف المياه".

وأوضح علام، أن الضرر الأكبر يقع على السودان كونها أولى دول المصب فمن المؤكد أنها ستتعرض لفيضان مائي تعجز الحلول البشرية عن إيقافه.

