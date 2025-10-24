إعلان

شبورة مائية وسحب مخفضة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

08:46 م 24/10/2025

شبورة مائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما أشارت إلى ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتتكون شبورة مائية من 9:4 صباحا على الطرق المؤدية من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

الطقس

اقرأ أيضا:

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

بيان عاجل لوزارة الري بشأن ارتفاع مناسيب المياه بمناطق على مجرى النيل

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

الصحة: غلق مراكز علاجية وتجميلية غير مرخصة بـ 3 محافظات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شبورة مائية الأرصاد الجوية درجات الحرارة رطوبة شبورة رياح أمطار الطقس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي
كيف يضمن البنتاجون قانونية عملياته في الكاريبي؟ المتحدث الرسمي يجيب لـ"مصراوي"
بين صعود وهبوط.. أسعار الذهب تخسر نحو 220 جنيها خلال أسبوع
متحدث باسم الخارجية الألمانية يكشف لمصراوي موقف برلين من مفاوضات سد النهضة