قبل أيام من الافتتاح.. أبرز مقتنيات المتحف المصري الكبير

5 آلاف عام حضارة.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الكبير قبل افتتاحه

أعلنت مصر رسميًا عن افتتاح المتحف المصري الكبير في الجيزة في الأول من نوفمبر 2025، بعد أكثر من عقدين من العمل الدؤوب، ليكون الحدث الثقافي الأبرز عالميًا هذا العام.

ويمتد المتحف المصر الكبير على مساحة 500 ألف متر مربع، وفقًا لموقع رئاسة الجمهورية، تشمل 81 ألف متر مربع من قاعات العرض، مما يجعله أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، ويقدم نظرة شاملة على التاريخ والحضارة المصرية القديمة.

ويضم المتحف، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار، أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، جُهزت باستخدام أحدث تقنيات العرض والتكنولوجيا التفاعلية، التي تُحدث ثورة في طريقة تقديم التراث الثقافي المصري أمام الزوار، وتجاوزت التكلفة الإجمالية للمشروع مليار دولار أمريكي.

مشروع عمره أكثر من عقدين من الزمن

تعود فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير، وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار، إلى عام 1992، بينما وُضع حجر الأساس رسميًا عام 2002 على يد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد عام واحد، فازت شركة التصميم المعماري الأيرلندية Heneghan Peng بالعقد الرئيسي لتنفيذ المشروع، بمشاركة 13 شركة من ست دول في أعمال البناء.

وواجه المشروع العديد من التحديات، من الاضطرابات السياسية والتوترات الإقليمية وتأثير جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى تأجيل افتتاحه أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية.

وكان من المقرر افتتاح المتحف في 3 يوليو 2025، قبل أن يتم تأجيل الموعد إلى 1 نوفمبر 2025 بسبب الظروف الإقليمية- بحسب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ما ينتظر الزوار داخل المتحف المصري الكبير

من أبرز معروضات المتحف، وفقًا لموقع وزارة السياحة والآثار، تمثال رمسيس الثاني المصنوع من الجرانيت الأحمر، والذي يبلغ ارتفاعه 11.35 متر وحجم 24.2 متر ويزن حوالى 83 طن.

كما سيعرض المتحف كامل مجموعة كنوز توت عنخ آمون المكونة من 5,000 قطعة أثرية، من بينها قناعه الجنائزي الذهبي عيار 23 قيراطًا، ومجوهراته، وعرباته الحربية، وأسلحته، لتُعرض جميعها لأول مرة مجتمعة في مكان واحد منذ اكتشاف المقبرة عام 1922.

ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسية مصممة بطريقة موضوعية وزمنية تسرد تطور الحضارة المصرية على مر العصور.

ويضم المتحف مجموعة الملكة حتب حرس أم الملك خوفو مُشيد الهرم الأكبر بالجيزة، وكذلك متحف مراكب الملك خوفو، فضلاً عن المقتنيات الأثرية المختلفة منذ عصر ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

وسيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.

تحفة معمارية تطل على الأهرامات

شُيد المتحف المصري الكبير بتصميم معماري لافت على هيئة واجهة مثلثة ضخمة، تتوسطها سلم داخلي عظيم يقود الزوار إلى نوافذ بانورامية تُطل مباشرة على أهرامات الجيزة.

ويقدم المتحف تجربة تفاعلية متكاملة عبر عروض رقمية بتقنيات الواقع الافتراضي وقصص وسائط متعددة تُعيد إحياء ملوك مصر القديمة ومعتقداتهم ومجتمعاتهم.

وفقًا للموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، من المتوقع أن يستقبل المتحف نحو 1,500 زائر يوميًا في البداية، وسيتمكن السياح من التجول في الحدائق المحيطة، وزيارة المراكز التعليمية، والاستمتاع بالمقاهي والمطاعم داخل نطاق المتحف، ليصبح وجهة ثقافية وسياحية متكاملة.

في هذا السياق، أكد محمد كارم، الخبير السياحي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيضع الجيزة والقاهرة في صدارة الوجهات السياحية العالمية، خصوصًا مع بدء موسم الشتاء واعتدال الطقس في مصر.

وأضاف، في تصريحات لمصراوي، أن هذا الافتتاح يمثل نقطة تحول في قطاع السياحة، الذي سجل عام 2024 نحو 15.7 مليون سائح، مع خطة الحكومة لرفع العدد إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

