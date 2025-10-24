إعلان

أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

10:00 ص 24/10/2025

شبورة كثيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من السبت حتى الأربعاء 29 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا يوم السبت على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.

الطقس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشبورة الكثيفة شبورة طقس خريفي رطوبة الأرصاد الجوية درجات الحرارة أمطار رياح

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)