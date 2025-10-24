أجواء خريفية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من السبت حتى الأربعاء 29 أكتوبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا يوم السبت على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

وتظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة.