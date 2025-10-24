ضوابط تسكين الحجاج.. ماذا يجب أن تعرف قبل حجز برنامج الحج 2025-2026؟

أعلنت وزارة السياحة اليوم عن مجموعة الضوابط المنظمة لسكن الحجاج خلال موسم الحج القادم، في إطار حرص الوزارة على ضمان راحة الحجاج وجودة الخدمات المقدمة لهم، والتأكد من مطابقة أماكن الإقامة للاشتراطات المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن لجان المعاينات التابعة لها ستتولى فحص جميع أماكن السكن التي لم يسبق معاينتها، للتحقق من مطابقتها للضوابط، مشددة على عدم تسكين الحجاج في الميزانين أو أدوار الخدمات أو الأسطح، وأن يكون السكن مدرجًا على المسار الإلكتروني السعودي.

لجان المعاينات وضمان المطابقة

أوضحت الوزارة أن لجان المعاينات ستقوم بالتأكد من أن جميع أماكن السكن لم تُسكن من قبل الحجاج في مواقع غير مسموح بها، كما سيتم اعتماد الفنادق المدرجة على موقع الإدارة المركزية لشركات السياحة، شريطة الموافقة عليها بعد المعاينة من لجان الوزارة.

شروط التسكين في مكة المكرمة والمدينة المنورة

الحد الأدنى للتسكين في مكة المكرمة يشمل فنادق الإيواء السياحي المرخصة والمفعلة على المسار الإلكتروني طوال الموسم.

الحد الأدنى للتسكين في المدينة المنورة يشمل فنادق الإيواء السياحي فقط.

يُسمح للشركات بمطابقة أو معاينة السكن عبر لجنة المعاينات دون سفر مندوب، من خلال تفويض الغرفة.

الضوابط الخاصة بالفنادق الفاخرة والخدمات اللوجستية

سيتم مطابقة فنادق الخمس نجوم التي بها ملاحق أو امتدادات واعتمادها للسكن من قبل لجنة المعاينات.

يجب توفير شاتل باص من وإلى الحرم للمساكن الواقعة بعد 1250 متر، على أن يكون الفندق مرخص إيواء سياحي على الأقل للمستوى الاقتصادي والبري.

أقصى مسافة مسموح بها في مكة المكرمة هي 4000 متر من الحرم المكي، مع مراعاة المناطق المعتمدة مسبقًا.

أقصى مسافة مسموح بها في المدينة المنورة هي 1250 متر من الحرم النبوي الشريف، شريطة توفير شاتل باص للمساكن الواقعة بعد 1000 متر.