في إطار الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب 2025، أصدر النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين ، قرارًا بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لتيسير مهام الإعلاميين المكلفين بالتغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.

وتتولى رئاسة الغرفة الإعلامية ، النائبة نادية مبروك عضو مجلس النقابة وتضم في عضويتها كل من سهام صالح وكيل أول نقابة الإعلاميين وخالد فتوح أمين صندوق نقابة الإعلاميين ويهام إبراهيم عضو مجلس النقابة وأيمن عدلي عضو مجلس النقابة.

وأكد "نقيب الإعلاميين " أن هناك تنسيقًا دائمًا ومباشرًا مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالعملية الانتخابية، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجه الإعلاميين خلال أداء مهامهم، سواء من المراسلين أو المحررين أو المخرجين أو مقدمي البرامج ومذيعي النشرات، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية، منظمة، وواعية لهذا الاستحقاق الدستوري.