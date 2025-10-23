قرعة الحج.. ضوابط الاستبدال والاعتذار عن السفر

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط المنظمة لحالات الاستبدال والاعتذار عن السفر بعد ظهور نتيجة قرعة الحج، في إطار حرص الوزارة على تنظيم موسم الحج وضمان حقوق المواطنين والشركات السياحية.



وأكدت الوزارة، أنه لا يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصته لأي شخص آخر، مشددة على أن التنازل أو التحويل لأي فرد خارج ضوابط الوزارة غير مسموح به.



وأوضحت أن حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة تقتصر على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ، أو وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون مشاركة المرافقين على ذات الطلب، شريطة أن يكون تاريخ حدوث هذه الحالات بعد إعلان نتيجة القرعة.



ونوهت الوزارة إلى ضرورة سداد قيمة برنامج الحج لشركة السياحة بحد أقصى 15 يومًا من تاريخ إعلان نتيجة القرعة، وإلا يُعتبر المواطن معتذرًا عن فرصته في الحج، وفي حال تقدم المواطن بالاعتذار بعد فوزه بالقرعة، يُسترد فقط 50% من مبلغ جدية الحجز إذا تم الاعتذار خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلان القرعة.



اقرأ أيضًا:



حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 23-10-2025







أسعار الحج الاقتصادي 2026 "طيران"







قانون الإجراءات الجنائية.. الحالات المسموح فيها دخول المنازل



