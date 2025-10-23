وزير الإسكان يكشف تحديات تنفيذ استراتيجية البناء الأخضر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، تواجه 3 تحديات عند تنفيذها منها ملف الطاقة، الفقر المائي، وتوطين الصناعات، وتم بناء الاستراتيجية على التحديات الثلاثة.

وأضاف "الشربيني"، خلال كلمته بمؤتمر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، أنه تم عقد العديد من جلسات الحوارات والنقاشات مع مختلف المعنيين بتلك الاستراتيجية سواء كانت جهات حكومية أو مراكز أبحاث أو القطاع الخاص المعني بتنفيذ تلك الاستراتيجة، مع وضع عدد من المحفزات للقطاع الخاص، نظرا لارتفاع تكلفة العمران الأخضر بالمقارنة بالعمران التقليدي.

وأوضح أنه تم تقسيم عدد من الشرائح تصل لـ5 شرائح كل شريحة بها مجموعة من المحددات وتتضمن أيضًا مجموعة من المحفزات، موجهًا الشكر لكل من شارك في إعداد تلك الاستراتيجية سواء من الجامعات أو المراكز البحثية أو الجهات الحكومية وكذا القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الاستراتيجية تعد أحد الركائز الرئيسية للتحول للبناء الأخضر، موضحًا أن العالم يواجه تحديات كبرى في ظل تغير المناخ، وهو ما يتطلب التفكير خارج الصندوق وتطوير نموذج عمراني يعزز من الاستخدام الرشيد للطاقة.

وبدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمر الخاص بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، والذي تنظمه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحضور العديد من الوزراء.

